Вт, 5.03.2019
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Премьер о деле министра Петравичи: жду оценку Службы госдоходов

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Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ожидает, что Служба государственных доходов (СГД) быстро даст заключение о том, платило ли предприятие, связанное с министром благосостояния Рамоной Петравичей ("KPV LV"), все налоги за своих работников.

Так Кариньш ответил на вопросы журналистов о том, не затянется ли дело Петравичи, бросающее тень на правительство.

Председатель парламентской фракции "KPV LV" Атис Закатистов сказал, что в случае Петравичи есть противоположные мнения, поэтому по данному вопросу свое заключение должна дать СГД.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что на предприятии Monēta, принадлежащем мужу Петравичи Александру Петравичу, платили зарплаты в конвертах.

В свою очередь Петравича все обвинения отрицает и не собирается уходить в отставку из-за "очерняющих новостей".

Ранее СГД подтвердила, что получила анонимные сообщения о возможных налоговых нарушениях на этом предприятии. 

Также Служба госдоходов в ноябре прошлого года послала письмо предприятию мужа Петравичи и по-прежнему ждет ответа.

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