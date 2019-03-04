Премьер о деле министра Петравичи: жду оценку Службы госдоходов

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ожидает, что Служба государственных доходов (СГД) быстро даст заключение о том, платило ли предприятие, связанное с министром благосостояния Рамоной Петравичей ("KPV LV"), все налоги за своих работников.
Так Кариньш ответил на вопросы журналистов о том, не затянется ли дело Петравичи, бросающее тень на правительство.
Председатель парламентской фракции "KPV LV" Атис Закатистов сказал, что в случае Петравичи есть противоположные мнения, поэтому по данному вопросу свое заключение должна дать СГД.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что на предприятии Monēta, принадлежащем мужу Петравичи Александру Петравичу, платили зарплаты в конвертах.
В свою очередь Петравича все обвинения отрицает и не собирается уходить в отставку из-за "очерняющих новостей".
Ранее СГД подтвердила, что получила анонимные сообщения о возможных налоговых нарушениях на этом предприятии.
Также Служба госдоходов в ноябре прошлого года послала письмо предприятию мужа Петравичи и по-прежнему ждет ответа.