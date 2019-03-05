Бен Аффлек признался в алкоголизме

Американский актер Бен Аффлек признался в своей алкогольной зависимости в эфире канала NBC Today, куда он пришел, чтобы рассказать о своем новом фильме "Тройная граница". Об этом пишет Hollywood Reporter.
Оскароносный актер и режиссер прошел курс реабилитации прошлой осенью, и заверщил свой третий этап лечения. Аффлек и раньше не скрывал информацию о своей зависимости, так было и в этот раз.
"На самом деле меня не беспокоит разговор об алкоголе и алкоголизме... Это часть моей жизни. Это то, с чем я имею дело. Это не обязательно должно отражать всего меня целиком,... но это то, над чем вам нужно работать",
- объяснил актер.
Он признал, что у него есть проблема, но он гордится тем, что способен с ней бороться.
"Я чувствую, что у меня есть проблема, и я действительно хочу ее решить, и я горжусь этим… Это касается вас, вашей жизни, вашей семьи,... Мы сталкиваемся с этими препятствиями, и нам приходится иметь с ними дело",
- указал он.
Голливудский актер также немного рассказал о своей личной жизни и отношениях с бывшей женой актрисой Дженнифер Гарнер, от которой у звезды четверо детей.
"Я надеюсь, что я очень хороший папа... Я, конечно, очень стараюсь. Мне повезло, что у них есть отличная мама... Пока это главная забота моей жизни",
- объяснил Аффлек.
Говоря больше о Гарнер, он сказал:
"Конечно, она замечательная. Та, которая является матерью твоих детей, она будут самым важным и главным человеком в твоей жизни".
Известно, что премьера новой картины "Тройная граница" (Triple Frontier) назначена на 13 марта. Фильм выйдет на платформе Netflix.