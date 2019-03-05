Дана Борисова отправила свою дочь жить на помойку

"Мы поссорились! Она пригрозила, что выгонит из дома, поменяет замки. Я была в шоке, а потом подумала: есть же папа! Перебралась к нему, первое время хотелось вернуться, но после встречи в опеке передумала. Мама заявила, что я бью ее. Но как? Я же ребенок. Стало очень обидно",