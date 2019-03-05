Дана Борисова отправила свою дочь жить на помойку

Российская телеведущая Дана Борисова уже неоднократно заявляла о проблемах с 11-летней дочерью. На этот раз сама девочка рассказала журналистам о том, как к ней относится мама. Об этом пишет издание StarHit.ru.
11-летняя Полина назвала свою маму "хитрой и неадекватной".
"Не пускает меня домой даже просто забрать вещи, говорит идти жить на помойку, что там мне и место",
- рассказала девочка.
Мама и дочь ссорились несколько недель, и только накануне смогли встретиться и поговорить. Теледива отметила, что теперь их отношениям ничто не угрожает.
Стоит отметить, что это не первый конфликт в семье Даны Борисовой.
"Мы поссорились! Она пригрозила, что выгонит из дома, поменяет замки. Я была в шоке, а потом подумала: есть же папа! Перебралась к нему, первое время хотелось вернуться, но после встречи в опеке передумала. Мама заявила, что я бью ее. Но как? Я же ребенок. Стало очень обидно",
- рассказала Полина журналистам.
Бывшая звезда "Армейского магазина" озвучивает свою версию происходящего. Она лишь пыталась воспитывать девочку, которая перестала нормально учиться и связалась с плохой компанией. Учителя стали жаловаться на поведение, а в дневнике появились двойки. Дана пыталась поговорить с дочерью, но это не помогло.
"Я задавала ей вопрос, сколько это будет продолжаться?... Ранец ты не раскрывала три дня, он стоит нетронутый в коридоре. В ответ получаю удар в грудь! Представляете, она пнула меня ногой",
- удивленно пояснила Дана.
Борисова обратилась за помощь к отцу девочки. Родители приняли решение, что Полина пока поживет у папы. После всех переживаний Борисова купила билет и на шесть дней улетела на остров Самуи.
"Спасибо моим друзьям за верный курс! И пусть поштормило, но ведь не утонула... Хотя за несколько дней до поездки настолько была на нервах, начала курить... Теперь буду поступать только так, как считаю нужным и согласно рекомендациям специалистов",
- подчеркнула Борисова.
Сейчас Полина живет с папой, очевидно. что девочке там нравится.
"С папой живется хорошо. Чувствую его внимание... Мы общаемся, он обо мне заботится, интересуется, как дела в школе. Правда, мамина слава не радует. Надеюсь, эти скандалы не помешают учебе и общению с друзьями",
- говорит она.
Поклонники звезды надеются, что Дана Борисова восстановит былой контакт с дочерью.
Ранее звезда подверглась жестокому розыгрышу - Дане Борисовой пообещали роль наркоманки в клипе певицы Ольги Бузовой.