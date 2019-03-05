Вт, 5.03.2019
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"Король пародии" Александр Песков перенес экстренную операцию

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Александр Песков

ФОТО: https://www.instagram.com/piotrovskiipetr

57-летний российский пародист перенес серьезную операцию на поджелудочной железе, после чего артист провел в реанимации трое суток. На данный момент его состояние улучшается. 

Песков был госпитализирован в конце февраля. Ему была сделала многочасовая операция на поджелудочной железе. 

Трое суток артист провел в реанимации, но накануне появилась информация о его состоянии. 

"Была проведена сложная многочасовая операция. Состояние оценивается как тяжелое и контролируется специалистами отделения анестезиологии-реанимации. После стабилизации показателей пациента переведут в отделение гепатопанкреатобилиарной хирургии",

- сообщает издание StarHit.ru.

Артист наиболее известен своими пародиями на Аллу Пугачеву, Машу Распутину, Елену Воробей, Эдиту Пьеху и других звезд российской эстрады. 

Ранее певец Борис Моисеев рассказал, когда умрет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляли талантливого артиста Александра Пескова с днём рождения😘 @fan_peskovshow #соло было весело🕺🏻💃🏼🎤и впервые🙂оказались вместе на сцене с #маринахлебникова 😉Мариночка подпевала мне мою песню Какао🎤🤗многие почему-то думают, что она ее поет🤔😁а она поёт #чашкакофею 🙃песни просто похожи😁😁 #артисты #деньрождения #веселуха #москва

Публикация от Татьяна Морозова (@tatamoro777)

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