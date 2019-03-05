"Король пародии" Александр Песков перенес экстренную операцию

Песков был госпитализирован в конце февраля. Ему была сделала многочасовая операция на поджелудочной железе.

Трое суток артист провел в реанимации, но накануне появилась информация о его состоянии.

"Была проведена сложная многочасовая операция. Состояние оценивается как тяжелое и контролируется специалистами отделения анестезиологии-реанимации. После стабилизации показателей пациента переведут в отделение гепатопанкреатобилиарной хирургии",

- сообщает издание StarHit.ru.

Артист наиболее известен своими пародиями на Аллу Пугачеву, Машу Распутину, Елену Воробей, Эдиту Пьеху и других звезд российской эстрады.