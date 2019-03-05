Ученые вылечили человека, больного ВИЧ

Некоторые ученые считают, что так называемый "Лондонский пациент" вылечился от болезни, которой страдают почти 37 миллионов человек во всем мире.

Как сообщает CNN, этот случай произошёл спустя десять лет после выздоровления "Берлинского пациента".

Обоих пациентов лечили с помощью трансплантации стволовых клеток доноров, у которых была редкая мутация генов под названием CCR5-delta 32. Эта мутация сделала доноров невосприимчивыми к ВИЧ.

Болезнь "Лондонского пациента" медленно отступала в течение 18 месяцев, и на данный момент он закончил принимать антивирусные медикаменты.

"Получив такую же ремиссию у другого пациента, мы доказали, что "Берлинский пациент" был не просто аномалией, а последствием успешного метода лечения", - отметил автор исследования Равиндра Гупта.

Гупта добавил, что эти методы лечения подходят не всем пациентам, больным ВИЧ, но дают надежду на новые стратегии лечения, включающие генную терапию.

Он с коллегами планирует продолжать наблюдение за состоянием здоровья пациента, потому как пока рано говорить, что мужчина полностью вылечился от ВИЧ.

Ежегодно от осложнений, связанных с ВИЧ, умирает около миллиона человек. На сегодняшний день в лечении ВИЧ используют медикаменты, которые подавляют вирус, однако пациенту их нужно принимать всю оставшуюся жизнь.

Пациент Гупта - житель Великобритании, пожелавший остаться анонимным. ВИЧ у него обнаружили в 2003 году, а антиретровирусную терапию он начал в 2012 году. После химиотерапии он перенёс трансплантацию стволовых клеток в 2016 году. Терапию пациент продолжал в течение 16 месяцев.

Если успех лечения подтвердится, это будет второй случай в истории медицины, когда ученым удалось добиться ремиссии путем трансплантации стволовых клеток.

Так же было с "Берлинским пациентом" Тимоти Реем Брауном, который регулярно принимал антиретровирусные препараты после заражения ВИЧ, пока у него не было диагностировано другое заболевание - острый миелобластный лейкоз.

Через три года после трансплантации и прекращения антиретровирусной терапии, в крови пациента не наблюдалось ВИЧ, что позволило врачам сообщить о длительной ремиссии пациента.

ФОТО: AP/Scanpix

Несмотря на все усилия врачей повторить процедуру, Браун пока остается единственным человеком, который успешно вылечился от ВИЧ.

Ученая Шарона Левин назвал случай с "Лондонским пациентом" очень "захватывающим".