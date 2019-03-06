Серябкина следом за Кищук, приподняла майку на фото
Вот уже несколько дней бывшая участница группы Serebro Екатерина Кищук публикует провокационные снимки. Вслед за ней неоднозначное фото разместила и ее подруга, экс-коллега по проекту - Ольга Серябкина.
Девушка опубликовала в Instagram сексуальное фото в ретро-стиле, и также сопроводила его многозначительной подписью.
"Мы давно знакомы, но скоро ты узнаешь меня настоящую. #molly",
- написала Серябкина.
Напомним, Ольга Серябкина была первой, кто заявил об уходе из группы и начале сольной карьеры. Новый проект певицы называется Molly. Он принадлежит лейблу композитора и продюсера Максима Фадеева - Malfa.
Ранее певицу обвинили в оказании эскорт-услуг.