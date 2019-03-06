Ср, 6.03.2019
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Серябкина следом за Кищук, приподняла майку на фото
Сговор бывших солисток группы Serebro?

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Катя Кищук и Ольга Серябкина

ФОТО: instagram.com/serebro_official/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/ коллаж Русский TVNET

Вот уже несколько дней бывшая участница группы Serebro Екатерина Кищук публикует провокационные снимки. Вслед за ней неоднозначное фото разместила и ее подруга, экс-коллега по проекту - Ольга Серябкина

Девушка опубликовала в Instagram сексуальное фото в ретро-стиле, и также сопроводила его многозначительной подписью. 

"Мы давно знакомы, но скоро ты узнаешь меня настоящую. #molly", 

- написала Серябкина. 

Напомним, Ольга Серябкина была первой, кто заявил об уходе из группы и начале сольной карьеры. Новый проект певицы называется Molly. Он принадлежит лейблу композитора и продюсера Максима Фадеева - Malfa. 

Ранее певицу обвинили в оказании эскорт-услуг

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы давно знакомы, но скоро ты узнаешь меня настоящую. #molly

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