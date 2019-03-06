"Кто это может сыграть?": Бодров-старший оценил идею съемки "Брата-3"

Российский режиссер, сценарист и продюсер Сергей Бодров-старший отреагировал на сообщение о начале съемок продолжения культовой киноленты "Брат", в которой снялся его сын Сергей Бодров-младший. Об этом пишет издание Lenta.ru.
Киногерой Данила Багров, воплощенный на экране Бодровым-младшим, в 2017 году была признана национальным супергероем России.
Отец кумира назвал "странной" идею шоумена и музыканта Стаса Барецкого снять продолжение.
"Я не знаю этого шоумена и я бы посоветовал ему не заниматься этим",
- сказал он журналистам.
Режиссер искренне не понимает, "кто это может сыграть сейчас". Он также добавил, что не собирается осуществлять какое-либо сотрудничество с создателями новой картины, а также отказывается что-либо консультировать.
Продюсер фильмов "Брат" и "Брат-2" Сергей Сельянов ранее назвал идею Барецкого хамской и неуважительной, а лидер группы "АукцЫон" Леонид Федоров, написавший саундтрек "Дорога" к картине "Брат-2", не поддерживает съемки без Алексея Балабанова.