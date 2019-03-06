Полиция рассказала о самом знаменитом ДТП этого года

Галерея: Знаменитое ДТП

Как сообщалось ранее, полицейские уголовного отдела получили информацию о том, что 20 февраля в Риге был угнан автомобиль BMW X6. Они начали розыск угнанного авто и вскоре в Плявниеках заметили его, дав водителю за рулем сигнал остановиться.

Водитель за рулем BMW игнорировал требования полиции и начал побег, совершая агрессивные и опасные маневры.

Однако, и это не остановило нарушителя, который продолжил движение и вскоре на улице Лубанас вызвал ДТП - въехал на находившийся позади автомобиль Hyundai.

Видео: Момент "наезда" одной машины на другую

В происшествии никто не пострадал, угонщик был задержан на месте ДТП. Ему грозит лишение свободы от двух до пяти лет, а также конфискация имущества.

Задержанным оказался мужчина 1984 года рождения, он и ранее попадал в поле зрения полиции за схожие преступления.

Созинов рассказал, что украсть автомобиль стало очень легко. Необходимо устанавливать дополнительные сигнализации.

Раньше угонщикам приходилось "сканировать" сигнал и прикладывать больше усилий для того, чтобы угнать автомобиль.

Сегодня устройства, которые используются для угона автомобилей, стали компактнее и легче. Сейчас вор может сделать дубликат ключа и украсть автомобиль в течение нескольких дней или недель. Когда удобнее.

"Сейчас автомобиль стало украсть легче, чем в девяностые", - сказал Созинов. Он также добавил, что раньше нужно было больше знать о строении машины. Сегодня же достаточно некоторых устройств, чтобы можно было украсть автомобиль.

Статистика показывает, что за последние годы краж стало меньше, однако количество всё ещё большое. Созинов сообщил, что угонщиков задерживают регулярно и забирают у них технику, предназначенную для угона автомобиля.

Устройства, которые используют воры, тщательно оберегают, чтобы они не попали в руки полиции. Устройства передаются другим ворам.