Когда плачут самые красивые модели мира: Подиум нежно простился с гениальным Лагерфельдом
В рамках Недели моды в Париже прошел первый показ Chanel после смерти выдающегося креативного директора бренда Карла Лагерфельда. Дефиле в память об ушедшем из жизни две недели назад легендарном кутюрье стало настоящим посвящением ему и невероятно трогательным прощанием. Это было похоже на проводы из мира моды, на которых самые красивые манекенщицы планеты не могли сдержать слез...
На элегантном и эмоциональном показе присутствовали многие знаменитости, которые всегда почитали марку Chanel и ее "крестного отца" и с гордостью носили созданные им неповторимые наряды.
Модное дефиле открыла любимица Лагерфельда Кара Делевинь. Большой неожиданностью стало появление на подиуме испанской актрисы Пенелопы Крус,
ну а самым ярким моментом - совместный выход всех моделей, когда обычно появлялся сам Маэстро. На сей раз этого, увы, не произошло, и воцарилась тишина...
Это было место для неподдельных эмоций. Прощай, Карл!