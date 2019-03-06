Ср, 6.03.2019
Чёрные футболки с логотипами группы и фотографией Флинта можно было приобрести без особого труда. Их носили в школу, на дискотеки, да и просто надевали во двор. Раиса Смирнова, редактор раздела ЗВЕЗДЫ
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Когда плачут самые красивые модели мира: Подиум нежно простился с гениальным Лагерфельдом
Показ Chanel в Париже

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ФОТО: AFP/LETA

В рамках Недели моды в Париже прошел первый показ Chanel после смерти выдающегося креативного директора бренда Карла Лагерфельда. Дефиле в память об ушедшем из жизни две недели назад легендарном кутюрье стало настоящим посвящением ему и невероятно трогательным прощанием. Это было похоже на проводы из мира моды, на которых самые красивые манекенщицы планеты не могли сдержать слез...

На элегантном и эмоциональном показе присутствовали многие знаменитости, которые всегда почитали марку Chanel и ее "крестного отца" и с гордостью носили созданные им неповторимые наряды.

Модное дефиле открыла любимица Лагерфельда Кара Делевинь. Большой неожиданностью стало появление на подиуме испанской актрисы Пенелопы Крус,

ну а самым ярким моментом - совместный выход всех моделей, когда обычно появлялся сам Маэстро. На сей раз этого, увы, не произошло, и воцарилась тишина...

Это было место для неподдельных эмоций. Прощай, Карл!

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: Reuters/AFP/SIPA

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: AFP/LETA

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