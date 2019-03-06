Когда плачут самые красивые модели мира: Подиум нежно простился с гениальным Лагерфельдом

В рамках Недели моды в Париже прошел первый показ Chanel после смерти выдающегося креативного директора бренда Карла Лагерфельда. Дефиле в память об ушедшем из жизни две недели назад легендарном кутюрье стало настоящим посвящением ему и невероятно трогательным прощанием. Это было похоже на проводы из мира моды, на которых самые красивые манекенщицы планеты не могли сдержать слез...