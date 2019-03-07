СМИ: Джигурду, Бузову и Шнурова пригласят в "Брат-3"

"Деньги есть, люди выделили из ритуального бизнеса. Идея понравилась - третий "Брат", продолжение. Там будет очень закрученный сюжет и развязка такая, что все офигеют, как я надеюсь. Будет группа "На-На" писать саундтрек, это уже точно, Бари Алибасова тоже снимем в роли",

"Будут известные актеры, Джигурда… Недавно с ним разговаривал, он попросил, чтобы снималась Анисина с ним вместе. Под нее роль подгоняем, парой будут сниматься. Веду переговоры с Сухоруковым. В интервью он сказал, что отказался, а на самом деле согласился. Я даже не понял, почему он так…