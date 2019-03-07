СМИ: Джигурду, Бузову и Шнурова пригласят в "Брат-3"

Шоумен Стас Барецкий уже начал снимать картину "Брат-3", который станет продолжение культовых картин "Брат" и "Брат-2" Алексея Балабанова. Изданию "Звезда" он открыл некоторые подробности сюжета, а также рассказал, что хочет пригласить сниматься Ольгу Бузову и Никиту Джигурду.
Барецкий рассказал изданию, что сценарий картины уже закончен, и даже отсняты некоторые сцены. В качестве режиссера выступает сам Барецкий.
Известно, что денег на картину выделили представители ритуального бизнеса.
"Деньги есть, люди выделили из ритуального бизнеса. Идея понравилась - третий "Брат", продолжение. Там будет очень закрученный сюжет и развязка такая, что все офигеют, как я надеюсь. Будет группа "На-На" писать саундтрек, это уже точно, Бари Алибасова тоже снимем в роли",
- сказал Барецкий.
Шоумен планирует привлечь к съемкам плеяду российских звезд, а также бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика.
"Будут известные актеры, Джигурда… Недавно с ним разговаривал, он попросил, чтобы снималась Анисина с ним вместе. Под нее роль подгоняем, парой будут сниматься. Веду переговоры с Сухоруковым. В интервью он сказал, что отказался, а на самом деле согласился. Я даже не понял, почему он так…
Хочу в фильм затащить Ольгу Бузову. Знаю ее хорошую подругу. Во-первых, Ольга Бузова споет песню к фильму, во-вторых, роль для нее тоже есть, звезды, сыграет саму себя. Сергей Шнуров тоже согласился",
- рассказал шоумен.
Ранее режиссер, сценарист и продюсер Сергей Бодров-старший отреагировал на сообщение о начале съемок продолжения культовой киноленты "Брат", в которой снялся его сын Сергей Бодров-младший.