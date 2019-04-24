Юлия, Алиса и Флорида: бывшие и нынешние солистки группы "Ленинград"

13 апреля лидеру группировки "Ленинград" Сергею Шнурову исполнилось 46 лет. СМИ с завидной регулярностью пишут про музыканта всевозможные статьи и заметки. В преддверии рижского концерта Русский TVNET решил рассказать своим читателям про бывших и нынешних солисток коллектива.
- "Рыжая бестия" Юлия Коган
Это певица родом из Санкт-Петербурга была бэк- и ведущей вокалисткой в "Ленинграде" с 2007 и по 2013 год. Как сама она рассказывала, она попала туда совершенно случайно.
Примечательный факт, что для певческой карьеры Юлии знаменательной стала Юрмала. В 2006 году она отправилась в латвийский город для участие в конкурсе World Stars. На конкурсе она очаровала жюри и получила высшую награду.
В составе "Ленинграда" девушке приходилось исполнять матерные песни, которые ни сколько ее не смущали. Они в ее исполнении приобретали определенное очарование.
Самыми ее известными песнями в составе группы стали: "Такая крутая", "Сладкий сон" и "П****бол".
Уход из группы был по серьезной на то причине - Юлия забеременела.
В интервью изданию Womanhit.ru Коган признавалась, что Шнуров отреагировал на новость о беременности спокойно.
"Он сказал: "Тебе пора уже". Хотя явно этого не ожидал. Но я до восьмого месяца прыгала по сцене, ведь Сергей признался: "Мне без тебя никак". И в дальние поездки мы с ним на гастроли ездили. Живот долго был маленьким, да и потом никого это не смущало. А я все скакала как коза, ребята думали - я рожу прямо там, на концерте", - признавалась певица.
В интервью YouTube-каналу "Говорящие головы" она призналась, что у нее цель - чтобы люди слушали то, что она делает сейчас и рукоплескали ей.
Свой уход из группы она обуславливает тем, что ей надоели матерные песни. Она по полгода "после родов моталась с коллективом по стране, а ребенок находился дома". Коган мучила совесть из-за того, что мало времени уделяет дочке. Ей очень хотелось развиваться дальше.
Она объяснила, что для нее не петь матерные песни было принципиально.
Юлия Коган выпустила два сольных альбома: "Огонь-баба" (2015) и "Жёсткая лирика" (2017). Она также делала совместные записи с легендарной группой "Король и Шут" и Андреем Князевым.
- "Горячая блондинка" Алиса Вокс
Провела последние сутки в Краснодаре. Если выразить мои впечатления одной фразой, то она будет звучать так: Весёлые люди разных национальностей поют хорошие песни на пяти языках, и закусывают чёрной икрой! Одним словом - душевно! #краснодар #типичныйкраснодар #душевно #алисавокс #alisavox
Изначально Алиса Вокс была сессионной артисткой, которая заменила в 2012 году ушедшую в декрет Юлию Коган. Первое выступление Алисы в составе группы состоялось в Германии, а в сентября 2013 года она уже выступала как основная солистка.
Встретила на днях одну свою бывшую учительницу. Она принялась петь соловьем о том, как гордится тем, что внесла свой вклад в мой успех, да о том, что с самого начала в меня верила. Тогда я спросила её о том, почему же, если верила - специально занижала мне оценки. Знаете, что она ответила? «Чтобы ты не расслаблялась, потому что ты всегда была талантливее остальных». ... Я прекрасно помню то чувство тщетности, безысходности и несправедливости... Как бы блестяще я ни подготовилась к уроку, как бы из шкуры вон ни лезла - выше четвёрки не могла получить никогда! Выходит, талантливым детям специально усложняют путь и ломают самооценку?! В какой книжке написано, что систематическое обесценивание достижений ведёт к становлению личности и улучшению результата? «Если всё равно не получить 5, то нахрена стараться», - вот, что выносит ребёнок из такого подхода! После этого он опускает руки, и забивает болт на этот предмет. А потом все удивляются: и почему же очередной одаренный ребёнок все бросает, и уходит в совершенно другую сферу? Среди моих подписчиков наверное, есть учителя, и точно есть родители. Я вас ОЧЕНЬ прошу: поставьте себя на место ребёнка. Как бы вы себя чувствовали, если бы на работе, как бы вы ни старались - вас всё время штрафовали и отчитывали, а ваша вторая половина без конца пилила бы вас абсолютно за всё, и ставила в пример мужей/жён ваших общих друзей?.. Ну и наконец, всем учащимся, кто на меня подписан, хочу сказать: Если ваши старания систематически обесценивают - есть риск, что так очередной «гуру» пытается воспитать в вас характер. Запомните: Оценки - это всего лишь оценки. Они ничего не значат в реальной жизни. Здесь важен опыт и реальные навыки. А оценки останутся лежать в ящике стола вместе с аттестатом, который больше вам никогда в жизни не пригодится. #алисавокс #alisavox #мояжизнь #мояфилософия #мыслиосмысле #моинаблюдения #детство #психология #педагогика #мояистория #учебныйгод
В составе "Ленинграда" Алиса исполнила такие хиты как "Бомба", "Молитвенная", "Сумка", "ЗОЖ", "Платье", "Плачу", "Экспонат" и другие.
В интервью Юрию Дудю Сергей Шнуров отметил, что "новая телка всегда лучше старой", девушка просто перестала подходить по возрасту. Он объяснил, что Алиса сама стала инициатором ухода из группы. Он был к этому готов и ее отпустил.
В 2016 году свет увидел первый сольный альбом Алисы - "Сама". Все песни альбома были переводами композиций украинской группы "Скрябин" (известно, что лидер "Скрябин"- Андрей Кузьменко погиб в автокатастрофе в начале 2015 года).
Издание "Кавказский Выпуск. Журнал по Трансформации" отметило, что Вокс вырученные с продаж деньги передала семье погибшего музыканта.
В мае 2017 года состоялась премьера клипа "Малыш", в которой критиковалось участие молодежи в протестах.
Согласно информации портала Meduza и телеканала "Дождь", певица выполняла госзаказ и получила 2 миллиона рублей (27,9 тысяч евро), а заказчиком и автором идеи был бывший сотрудник администрации президента РФ и функционер партии Единая Россия Никита Иванов.
Клип получил огромную критику, после чего Алиса заявила, что писала песню не о политике. Она заявила, что берет перерыв в творчестве и "уходит в радиомолчание".
- "Знойная брюнетка" Флорида Чантурия
Флорида Чантурия - не псевдоним, это настоящее имя девушки.
28-летная солистка пришла в коллектив сразу после ухода блондинки Алисы Вокс. Хотя девушек в составе коллектива много, знойная красотка с редким именем особо выделяется на их фоне. Об этом можно судить посмотрев ее Instagram-страницу.
Большой интерес вызвало у многих где же я отдыхаю 🤔 Ребята, я в Таиланде (Пхукет)🙌🏼 На отдыхе я здесь впервые. В прошлый раз моя поездка продлилась всего 3 дня. Я приезжала сюда работать в новогоднюю ночь. 2016 год @jeywell @yana_semenov привет вам 😄👋🏼, это было круто. Так вот, тогда просто не было времени познакомиться с этим островом. Кроме пляжа, я не видела ничего. А в этот раз полноценный отдых.😌🙏🏼 Времени на соц. сети практически нет. Хочется побольше насладиться этим местом. Но я буду стараться делиться с вами своими эмоциями и впечатлениями. Всем добра 🧡🙌🏼
Кроме Чантурии у Сергея Шнурова в коллективе еще три солистки: Виктория Кузьмина, Мария Ольхов и Анна Золотова.
Карьера Флориды началась с выступления в кавер-группе "Мармелад" и работы в караоке-клубах, в одном из таких она познакомилась также с Алисой Вокс.
Девушка рассказала на канале "Берегуля Сторис", что просто пришла на кастинг к Сергею и почти сразу состоялся ее первый концерт. Она очень волновалась вместе с остальными солистками. Первая критика от поклонников группы, которая неслась в адрес девушек воспринималась невероятно тяжело.
За первые два года в "Ленинграде" были записаны такие хиты как "Кольщик", "Экстаз", "Кандидат", "Вояж" и многие другие.
Девушка приняла участие в юбилейном концерте коллектива, который прошел на стадионе "Открытие Арена", где было собрано рекордное для группы число зрителей.
Напомним, в Риге группировка "Ленинград" выступит 17 мая.