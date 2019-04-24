Юлия, Алиса и Флорида: бывшие и нынешние солистки группы "Ленинград"

"Рыжая бестия" Юлия Коган

Это певица родом из Санкт-Петербурга была бэк- и ведущей вокалисткой в "Ленинграде" с 2007 и по 2013 год. Как сама она рассказывала, она попала туда совершенно случайно.

Примечательный факт, что для певческой карьеры Юлии знаменательной стала Юрмала. В 2006 году она отправилась в латвийский город для участие в конкурсе World Stars. На конкурсе она очаровала жюри и получила высшую награду.

В составе "Ленинграда" девушке приходилось исполнять матерные песни, которые ни сколько ее не смущали. Они в ее исполнении приобретали определенное очарование.

Самыми ее известными песнями в составе группы стали: "Такая крутая", "Сладкий сон" и "П****бол".

Уход из группы был по серьезной на то причине - Юлия забеременела.

В интервью изданию Womanhit.ru Коган признавалась, что Шнуров отреагировал на новость о беременности спокойно.

"Он сказал: "Тебе пора уже". Хотя явно этого не ожидал. Но я до восьмого месяца прыгала по сцене, ведь Сергей признался: "Мне без тебя никак". И в дальние поездки мы с ним на гастроли ездили. Живот долго был маленьким, да и потом никого это не смущало. А я все скакала как коза, ребята думали - я рожу прямо там, на концерте", - признавалась певица.

В интервью YouTube-каналу "Говорящие головы" она призналась, что у нее цель - чтобы люди слушали то, что она делает сейчас и рукоплескали ей.

Свой уход из группы она обуславливает тем, что ей надоели матерные песни. Она по полгода "после родов моталась с коллективом по стране, а ребенок находился дома". Коган мучила совесть из-за того, что мало времени уделяет дочке. Ей очень хотелось развиваться дальше.

Она объяснила, что для нее не петь матерные песни было принципиально.

Юлия Коган выпустила два сольных альбома: "Огонь-баба" (2015) и "Жёсткая лирика" (2017). Она также делала совместные записи с легендарной группой "Король и Шут" и Андреем Князевым.