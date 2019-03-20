Шнуров объявил о прощальном туре коллектива

Российский музыкант Сергей Шнуров на своей Instagram-странице рассказал, что он устал от шоу-бизнеса и распускает группу.
"Не стесняясь я бухал.
Всё "иметь" в предельном смысле,
З******я я уже,
И пришёл к нехитрой мысли,-
Раж уходит в тираже.
Быть в витрине зоопарка,
Это та ещё запарка;", - написал Шнуров.
Артист отметил, что он устал заниматься творчеством и петь матерные песни для публики. Шнуров объяснил, что этот концертный тур будет прощальным.
"Я скажу, как не юнец, -
Этот тур будет прощальным,
Вот и сказочке конец.
Может быть, когда-нибудь,
Но нескоро. На миру,
Если в край не "з****ть",
Ленинград я соберу", - подчеркнул певец.
Ранее артист устроил "поэтический баттл" с Ксенией Собчак.