Ср, 20.03.2019
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Шнуров объявил о прощальном туре коллектива

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Сергей Шнуров

ФОТО: https://www.instagram.com/shnurovs/

Российский музыкант Сергей Шнуров на своей Instagram-странице рассказал, что он устал от шоу-бизнеса и распускает группу. 

"Не стесняясь я бухал. 

Всё "иметь" в предельном смысле, 

З******я я уже, 

И пришёл к нехитрой мысли,-

Раж уходит в тираже. 

Быть в витрине зоопарка, 

Это та ещё запарка;", - написал Шнуров.

Артист отметил, что он устал заниматься творчеством и петь матерные песни для публики. Шнуров объяснил, что этот концертный тур будет прощальным. 

"Я скажу, как не юнец, - 

Этот тур будет прощальным, 

Вот и сказочке конец. 

Может быть, когда-нибудь, 

Но нескоро. На миру, 

Если в край не "з****ть",

Ленинград я соберу", - подчеркнул певец. 

Ранее артист устроил "поэтический баттл" с Ксенией Собчак.

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