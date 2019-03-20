Шнуров объявил о прощальном туре коллектива

"Не стесняясь я бухал.

Всё "иметь" в предельном смысле,

З******я я уже,

И пришёл к нехитрой мысли,-

Раж уходит в тираже.

Быть в витрине зоопарка,

Это та ещё запарка;", - написал Шнуров.

Артист отметил, что он устал заниматься творчеством и петь матерные песни для публики. Шнуров объяснил, что этот концертный тур будет прощальным.

"Я скажу, как не юнец, -

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец.

Может быть, когда-нибудь,

Но нескоро. На миру,

Если в край не "з****ть",

Ленинград я соберу", - подчеркнул певец.