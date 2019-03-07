Сексапильная рижанка Дана Соколова предалась воспоминаниям

Латвийская фаворитка известного российского рэпера Тимати - исполнительница Дана Соколова показала редкое фото из личного архива. Об этом артистка написала в своем Instagram-аккаунте.
Фотография была снята в 2012 году на Домской площади в Риге.
"Вам на память!",
- написала Дана.
В кадре у певицы еще длинные волосы. Подписчики подчеркнули, что длинные волосы намного больше идут Дане, чем ее короткая стрижка.
Рижанка Соколова неоднократно побеждала в вокальных конкурсах, сейчас у артистки подписан контракт с лейблом Black Star.
Ранее девушка опубликовала пикантные снимки одной из своих последних фотосессий.