Чт, 7.03.2019
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Сексапильная рижанка Дана Соколова предалась воспоминаниям

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Дана Соколова

ФОТО: https://www.instagram.com/danasokolova_official/ коллаж Русский TVNET

Латвийская фаворитка известного российского рэпера Тимати - исполнительница Дана Соколова показала редкое фото из личного архива. Об этом артистка написала в своем Instagram-аккаунте. 

Фотография была снята в 2012 году на Домской площади в Риге. 

"Вам на память!",

- написала Дана. 

В кадре у певицы еще длинные волосы. Подписчики подчеркнули, что длинные волосы намного больше идут Дане, чем ее короткая стрижка. 

Рижанка Соколова неоднократно побеждала в вокальных конкурсах, сейчас у артистки подписан контракт с лейблом Black Star.

Ранее девушка опубликовала пикантные снимки одной из своих последних фотосессий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утро шикарно, когда оно в 12:38 ) 🥀

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