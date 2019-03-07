Звезду сериала "Папины дочки" выгнали из квартиры

Причина выселения была скрыта в огромном долгу по ипотеке, который остался после матери актера. Уже позже выяснилось, что квартира также еще и перезаложена.

Директор актера сообщила, что Сергея Фролова сегодня выгнали из квартиры грубой силой. Сейчас артист планирует обратиться в Следственный комитет.

"Неизвестный мужчина выпилил замки и вошел в квартиру. Хотя я предупреждал, что звоню в полицию и жду своего адвоката", - сказал Фролов.

Фролов обратился за помощью, так как квартира незаконно ушла с торгов. Нет никаких документов о торгах, поэтому актер считает их незаконными.

Знакомая артиста рассказала, что при выселении была применена грубая сила.

"Представитель собственника, который считает себя таковым, избил ребенка Сережи. Полиция являлась свидетелями побоев", - приводит слова женщины StarHit.ru.

Сейчас вся надежда Фролова и его близких на Следственный комитет, так как у них на руках есть все бумаги о незаконных сделках, но приставы и полиция их проигнорировали.