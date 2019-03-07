Звезду сериала "Папины дочки" выгнали из квартиры
Российский актер Сергей Фролов был выселен судебными приставами из собственной квартиры. Артист и его близкие остались без личных вещей. Об этом сообщает издание StarHit.ru.
Причина выселения была скрыта в огромном долгу по ипотеке, который остался после матери актера. Уже позже выяснилось, что квартира также еще и перезаложена.
Директор актера сообщила, что Сергея Фролова сегодня выгнали из квартиры грубой силой. Сейчас артист планирует обратиться в Следственный комитет.
"Неизвестный мужчина выпилил замки и вошел в квартиру. Хотя я предупреждал, что звоню в полицию и жду своего адвоката", - сказал Фролов.
Фролов обратился за помощью, так как квартира незаконно ушла с торгов. Нет никаких документов о торгах, поэтому актер считает их незаконными.
Знакомая артиста рассказала, что при выселении была применена грубая сила.
"Представитель собственника, который считает себя таковым, избил ребенка Сережи. Полиция являлась свидетелями побоев", - приводит слова женщины StarHit.ru.
Сейчас вся надежда Фролова и его близких на Следственный комитет, так как у них на руках есть все бумаги о незаконных сделках, но приставы и полиция их проигнорировали.
Как сообщалось ранее, певец Шура вынужден платить аренду за собственное жилье.