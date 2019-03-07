Чт, 7.03.2019
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Редкий снимок с Аллой Пугачевой заинтриговал поклонников

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ФОТО: https://www.instagram.com/igor_nikolaev_music

Российский певец и композитор Игорь Николаев опубликовал на своей Instagram-странице редкое фото с Аллой Пугачевой, которое было сделано 35 лет назад. 

На снимке можно было увидеть не только самого артиста и Примадонну, но и ее дочь Кристину Орбакайте, Бориса Моисеева и многих других представителей шоу-бизнеса. 

"Первое воскресенье весны. 35 лет назад. Идем пешком с ул. Горького, через Красную площадь в ГЦКЗ "Россия" играть сольный концерт Аллы Пугачевой! Концерт, помню, отыграли весело! На фото узнал себя с трудом! А кого узнали вы?", - спросил Николаев у своих фолловеров.

Комментаторы тут же бросились отвечать композитору. Некоторые с трудом узнали Аллу Борисовну. Но были и такие, кто опоздал и остальных звезд.

"Классное фото. Вас узнала, Аллу Борисовну, Непомнящего, Руслана Горобца, Бориса Моисеева, Кристину. Жалко многих уже нет.", - написал один из подписчиков. 

Ранее Леонид Агутин опубликовал редкое фото с Орбакайте и Пресняковым.

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