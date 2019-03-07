Редкий снимок с Аллой Пугачевой заинтриговал поклонников

Российский певец и композитор Игорь Николаев опубликовал на своей Instagram-странице редкое фото с Аллой Пугачевой, которое было сделано 35 лет назад.
На снимке можно было увидеть не только самого артиста и Примадонну, но и ее дочь Кристину Орбакайте, Бориса Моисеева и многих других представителей шоу-бизнеса.
"Первое воскресенье весны. 35 лет назад. Идем пешком с ул. Горького, через Красную площадь в ГЦКЗ "Россия" играть сольный концерт Аллы Пугачевой! Концерт, помню, отыграли весело! На фото узнал себя с трудом! А кого узнали вы?", - спросил Николаев у своих фолловеров.
Комментаторы тут же бросились отвечать композитору. Некоторые с трудом узнали Аллу Борисовну. Но были и такие, кто опоздал и остальных звезд.
"Классное фото. Вас узнала, Аллу Борисовну, Непомнящего, Руслана Горобца, Бориса Моисеева, Кристину. Жалко многих уже нет.", - написал один из подписчиков.
Ранее Леонид Агутин опубликовал редкое фото с Орбакайте и Пресняковым.
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Первое воскресенье весны. 35 лет назад. Идём пешком с ул. Горького,37, через Красную площадь в ГЦКЗ «Россия» играть сольный концерт @alla_orfey ! Концерт, помню, отыграли весело!) На фото узнал себя с трудом!😱😂 А кого узнали вы?) #игорьниколаев #первоевоскресеньевесны #аллапугачева