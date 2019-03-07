Редкий снимок с Аллой Пугачевой заинтриговал поклонников

На снимке можно было увидеть не только самого артиста и Примадонну, но и ее дочь Кристину Орбакайте, Бориса Моисеева и многих других представителей шоу-бизнеса.

"Первое воскресенье весны. 35 лет назад. Идем пешком с ул. Горького, через Красную площадь в ГЦКЗ "Россия" играть сольный концерт Аллы Пугачевой! Концерт, помню, отыграли весело! На фото узнал себя с трудом! А кого узнали вы?", - спросил Николаев у своих фолловеров.