После развода Шнуров отдал бывшей жене миллион

В прессе развод Сергея и Матильды обсуждался достаточно широко. Артист практически сразу женился на белокурой красавице Ольге Абрамовой. Матильда не общается с бывшим мужем, но всегда говорит о нем уважительно.

Стас Барецкий признался, что знает сумму, которую пришлось заплатить Шнурову при разводе.

"Под миллион долларов она от него отступных получила. У нее аппетиты будь здоров. Но Шнуров не жадный. Заработает", — сказал он.

Шоумен также вспомнил, что в момент знакомства Матильды со Шнуровым она была "серой мышкой", но он ее такой полюбил. Но большее удивление вызвало то, что Сергей разлюбил Матильду, хотя она стала "модная и гламурная".

"Нынешняя его Ольга - девушка интересная, умная, эрудированная, сексуальная. Не пустышка", - подчеркнул Барецкий.

Он также рассказал, что новая супруга Шнурова пока не планирует рожать ему детей.