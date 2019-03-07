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После развода Шнуров отдал бывшей жене миллион

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ФОТО: скриншот видео/ TASS/Scanpix коллаж Русский TVNET

Шоумен и продюсер Стас Барецкий рассказал сколько пришлось заплатить лидеру группировки "Ленинград" бывшей жене Матильде после развода. Об этом пишет издание Topnews.ru

В прессе развод Сергея и Матильды обсуждался достаточно широко. Артист практически сразу женился на белокурой красавице Ольге Абрамовой. Матильда не общается с бывшим мужем, но всегда говорит о нем уважительно. 

Стас Барецкий признался, что знает сумму, которую пришлось заплатить Шнурову при разводе. 

"Под миллион долларов она от него отступных получила. У нее аппетиты будь здоров. Но Шнуров не жадный. Заработает", — сказал он.

Шоумен также вспомнил, что в момент знакомства Матильды со Шнуровым она была "серой мышкой", но он ее такой полюбил. Но большее удивление вызвало то, что Сергей разлюбил Матильду, хотя она стала "модная и гламурная".

"Нынешняя его Ольга - девушка интересная, умная, эрудированная, сексуальная. Не пустышка", - подчеркнул Барецкий.

Он также рассказал, что новая супруга Шнурова пока не планирует рожать ему детей. 

Ранее Матильда Шнурова впервые прокомментировала развод с лидером группировки "Ленинград". О причинах своего ухода она рассказала в личной беседе журналистке Ксении Собчак.

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