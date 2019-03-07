Цукерберг намерен в корне изменить алгоритмы Facebook

В статье "Видение будущего соцсетей с фокусом на защите личной сферы", опубликованной в Facebook, основатель компании Марк Цукерберг заявил о том, что собирается сделать защиту личных данных пользователей приоритетом, сообщает Deutsche Welle.

"Вот уже более 15 лет Facebook и Instagram помогают людям поддерживать связь с друзьями, коммьюнити и группами по интересам по принципу цифрового аналога городской площади, - указал Цукерберг. - Однако люди все чаще хотят общаться по принципу цифрового аналога их личной гостиной". Учитывая эту тенденцию, компания собирается изменить принципы работы с данными пользователей.

Признавая, что Facebook в последние годы имел репутацию компании, не сильно заботящейся о личной сфере пользователей, Цукерберг заявил, что в будущем планирует превратить соцсеть в платформу, предоставляющую целый ряд услуг, защищенных надежными настройками приватности. В частности, речь шла об интернет-звонках, видеочатах, бизнес-коммуникации и совершении платежей.

Добиться этого, по словам Цукерберга, поможет сквозная кодировка данных по принципу, уже использующемуся в мессенджере WhatsApp.