Бывшая солистка Serebro вышла замуж за эстонского рэпера?
Российская певица Екатерина Кищук недавно покинула лейбл Максима Фадеева и лишилась своего аккаунта с миллионом подписчиков. Накауне вечером девушка опубликовала в Instagram свадебную фотографию с эстонским рэпером Томми Кэшем. Возможно, это просто новая шутка смелой девушки.
Томми Кэш также разместил на своей странице снимки сделанные в Париже, которые он сопроводил фразой: "Она сказала "Да"".
Эстонский рэпер Томми Кэш (Tommy Cash) прославился своими сумасшедшими образами.
Среди самых популярных: голова-вагина, презерватив натянутый на хрущевку, пионерки сушащие себя под юбкой феном, танцоры-ампутанты извивающиеся в клетке слона.
На данный момент артист сотрудничает с Little Big, Charli XCX и дизайнером Риком Оуэнсом.
Возможно, это очередная шутка провокационной Екатерины Кищук, ведь в интернете уже размещен анонс нового альбома артиста, который будет называться ¥€$.
Эстонское издание Limon.ee сообщает, что
ранее Кэш встречался со своим менеджером Анна-Лизой Химма, поэтому новость о новом романе многих удивила.
В декабре Кищук уже публиковала фото рэпером, но тогда он никак не прокомментировал возможные отношения.
Ранее Кищук опубликовала фотографию в свитере с логотипом самого популярного в мире порносайта.