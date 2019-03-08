Пт, 8.03.2019
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Бывшая солистка Serebro вышла замуж за эстонского рэпера?
Опять пошутила?

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Катя Кищук и Томми Кэш

ФОТО: instagram.com/tommycashworld//kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/ коллаж Русский TVNET

Российская певица Екатерина Кищук недавно покинула лейбл Максима Фадеева и лишилась своего аккаунта с миллионом подписчиков. Накауне вечером девушка опубликовала в Instagram свадебную фотографию с эстонским рэпером Томми Кэшем. Возможно, это просто новая шутка смелой девушки. 

Томми Кэш также разместил на своей странице снимки сделанные в Париже, которые он сопроводил фразой: "Она сказала "Да"". 

Эстонский рэпер Томми Кэш (Tommy Cash) прославился своими сумасшедшими образами.

Среди самых популярных: голова-вагина, презерватив натянутый на хрущевку, пионерки сушащие себя под юбкой феном, танцоры-ампутанты извивающиеся в клетке слона.

На данный момент артист сотрудничает с Little Big, Charli XCX и дизайнером Риком Оуэнсом.

Возможно, это очередная шутка провокационной Екатерины Кищук, ведь в интернете уже размещен анонс нового альбома артиста, который будет называться ¥€$. 

Эстонское издание Limon.ee сообщает, что

ранее Кэш встречался со своим менеджером Анна-Лизой Химма, поэтому новость о новом романе многих удивила.

В декабре Кищук уже публиковала фото рэпером, но тогда он никак не прокомментировал возможные отношения.

Ранее Кищук опубликовала фотографию в свитере с логотипом самого популярного в мире порносайта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I do <3

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She said yes!!!!@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

A post shared by “¥€$” NEW ALBUM OUT NOW! (@tommycashworld) on

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