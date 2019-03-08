Пт, 8.03.2019
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Появились новости о состоянии Георгия Данелия

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Георгий Данелия

ФОТО: Кадр из передачи

Жена российского и советского режиссера Георгия Данелия Галина Юркова-Данелия сообщила журналистом о состоянии своего супруга. Об этом пишет Gazeta.ru.

"Есть улучшения, да, я боюсь говорить на эту тему, чтобы не сглазить", — сказала она.

На данный момент состояние режиссера стабильное, но медики еще не готовы выписывать Данелию из больницы.

24 февраля Георгий Данелия был отправлен в одну из больниц Москвы. Позже его перевели в реанимацию и ввели в искусственную кому. Через четыре для супруга режиссера рассказала, что ему уже гораздо лучше

Георгий Данелия лауреат многочисленных государственных премий и кинопремий. Снял десятки картин, среди них такие как "Джентльмены удачи", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-Дза-Дза!".

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