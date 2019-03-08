Появились новости о состоянии Георгия Данелия

"Есть улучшения, да, я боюсь говорить на эту тему, чтобы не сглазить", — сказала она.

На данный момент состояние режиссера стабильное, но медики еще не готовы выписывать Данелию из больницы.

24 февраля Георгий Данелия был отправлен в одну из больниц Москвы. Позже его перевели в реанимацию и ввели в искусственную кому. Через четыре для супруга режиссера рассказала, что ему уже гораздо лучше.