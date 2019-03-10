Вс, 10.03.2019
То, что раньше писали на заборе, сейчас в Интернете пишут, гадят, гадят туда. Но раз уж встала на актерский путь, надо иметь совесть, не впадать в иллюзии и служить профессии.
Елена Санаева, актриса
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"А где резинки?": Ивар Калныньш рассказал о своих приключениях на 8 Марта

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Ивар Калныньш

ФОТО: скриншот видео

Латвийский актер Ивар Калныньш остается секс-символом даже в свои 70 лет. Накануне артист пришел на программу Андрея Малахова "Привет, Андрей!", где рассказал, что значит для него Международный женский день.

В этом году актер отметил свой юбилей. На программе Ивар Калныньш рассказал, что всегда дарил на 8 Марта женщинам цветы.

"Помню дарил тюльпаны, но с такими резинками. Однажды меня спросили, а где резинки? И я нашел способ сделать эти резинки... Не буду рассказывать как", - смеясь признался он. 

Андрей Малахов упомянул, что Калныньш сыграл массу запоминающихся ролей, а в картине "Театр" он играл молодого ловеласа, который крутит роман с женщиной намного старше его. Ведущий подчеркнул, что ничего не изменилось и эта тема до сих пор является актуальным сюжетом многочисленных телешоу.

"Теперь мои партнерши моложе меня", - отметил Калныньш.

Ивар Калныньш

ФОТО: скриншот видео

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