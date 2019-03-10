61-летний Маршал вышел в свет с 25-летней любовницей

Российский певец и музыкант Александр Маршал вышел в свет с темноволосой спутницей, которая младше его на 36 лет. Об этом сообщает издание StarHit.ru.
Певец появился со спутницей на вечере Валентина Юдашкина в Кремле, который состоялс 8 марта.
61-летний Александр Маршал подчеркивает, что сейчас счастлив в отношениях с 25-летней избранницей по имени Карина. Но артист пока не спешит вступить в брак с молодой женщиной.
Певец отметил, что девушка поддерживает его напреженный образ жизни.
"Мы предполагаем, а Бог – располагает. Пусть все идет, как нужно. Карина очень умная, хорошая, понимающая, не говорит лишнего, когда я приезжаю с гастролей. Мне очень повезло с ней", – передает слова музыканта издание StarHit.
Александр Маршал был женат три раза. От второго брака у Александра Маршала есть дочь Полина, которая живет в США. С третьей женой исполнитель прожил около 20 лет. В 1997 году у пары родился сын Артем. Молодой человек, как и отец, стал музыкантом.