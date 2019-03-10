Пн, 11.03.2019
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61-летний Маршал вышел в свет с 25-летней любовницей

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Александр Маршал «Начать с нуля»

ФОТО: Viktor Burkivski

Российский певец и музыкант Александр Маршал вышел в свет с темноволосой спутницей, которая младше его на 36 лет. Об этом сообщает издание StarHit.ru.

Певец появился со спутницей на вечере Валентина Юдашкина в Кремле, который состоялс 8 марта.

61-летний Александр Маршал подчеркивает, что сейчас счастлив в отношениях с 25-летней избранницей по имени Карина. Но артист пока не спешит вступить в брак с молодой женщиной.

Певец отметил, что девушка поддерживает его напреженный образ жизни. 

"Мы предполагаем, а Бог – располагает. Пусть все идет, как нужно. Карина очень умная, хорошая, понимающая, не говорит лишнего, когда я приезжаю с гастролей. Мне очень повезло с ней", – передает слова музыканта издание StarHit.

Александр Маршал был женат три раза. От второго брака у Александра Маршала есть дочь Полина, которая живет в США. С третьей женой исполнитель прожил около 20 лет. В 1997 году у пары родился сын Артем. Молодой человек, как и отец, стал музыкантом. 

Ранее, артист признался, что может лишиться зрения

Карина Нугаева и Александр Маршал

ФОТО: скриншот видео

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