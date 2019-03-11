СМИ: Юлия Началова находится в реанимации
Российская певица Юлия Началова отправлена в одну из больниц Москвы. Телеканал РЕН ТВ сообщает, что 38-летняя певица находится в крайне тяжелом состоянии.
Согласно информации, которая опубликована в СМИ, причиной госпитализации стал резко поднявшийся уровень сахара в крови.
Здоровье исполнительницы усугубляют и другие серьезные заболевания.
Юлия Началова - российская певица, актриса и телеведущая. Приобрела популярность после победы на телеконкурсе "Утренняя звезда". Певица два раза была замужем, но развелась. От второго брака с футболистом Евгением Алдониным есть дочь Вера.
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