СМИ: Юлия Началова находится в реанимации

Согласно информации, которая опубликована в СМИ, причиной госпитализации стал резко поднявшийся уровень сахара в крови.

Юлия Началова - российская певица, актриса и телеведущая. Приобрела популярность после победы на телеконкурсе "Утренняя звезда". Певица два раза была замужем, но развелась. От второго брака с футболистом Евгением Алдониным есть дочь Вера.