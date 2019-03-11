Пн, 11.03.2019
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Менеджер Юлии Началовой опроверг слухи о госпитализации

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Юлия Началова

ФОТО: https://www.instagram.com/julianachalova

11 марта в СМИ распространилась информация о госпитализации певицы Юлии Началовой. Несколько часов спустя менеджер артистки выступил с заявлением о состоянии ее здоровья. 

Журналисты нескольких изданий, а также телеканал РЕН ТВ сообщал об экстренной госпитализации. Сообщалось, что у певицы сильно повысился уровень сахара в крови и она находится в крайне тяжелом состоянии. 

После подобных слухов и публикаций менеджер певицы Владимир Белов разъяснил ситуацию телеканалу 360°.

"Не знаю, где вы такие новости берете. Все хорошо, все в порядке", - пояснил Белов.

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