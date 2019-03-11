Менеджер Юлии Началовой опроверг слухи о госпитализации

11 марта в СМИ распространилась информация о госпитализации певицы Юлии Началовой. Несколько часов спустя менеджер артистки выступил с заявлением о состоянии ее здоровья.
Журналисты нескольких изданий, а также телеканал РЕН ТВ сообщал об экстренной госпитализации. Сообщалось, что у певицы сильно повысился уровень сахара в крови и она находится в крайне тяжелом состоянии.
После подобных слухов и публикаций менеджер певицы Владимир Белов разъяснил ситуацию телеканалу 360°.
"Не знаю, где вы такие новости берете. Все хорошо, все в порядке", - пояснил Белов.