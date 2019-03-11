Какова связь между инсультом и депрессией?

В новом исследовании выяснилось, что депрессия может увеличить риск возникновения инсульта, по крайней мере, у некоторых взрослых.
В исследовании участвовали около 1100 жителей Нью-Йорка. Возраст участников составлял 70 лет, и это были люди, которые никогда не переносили инсульт.
Как написано в докладе, в начале исследования участники заполнили анкеты, которые помогли учёным выяснить, есть ли у них симптомы депрессии, например, грусть или чувство, что любое действие требует больших усилий.
На основании результатов опроса уровень депрессии у людей оценивался по шкале от 0 до 60 баллов. Отметка выше 16 означала повышенную депрессию.
За участниками следили в течение 14 лет. За это время около 100 из них пережили инсульт. У более депрессивных пациентов риск пережить ишемический инсульт (наиболее распространенный вид) был выше на 75%, нежели чем у тех, у кого не было депрессии.
Однако 11% участников, у кого показатели депрессии были высокие смогли пережить инсульт. В отличие от тех, у кого депрессия не была такой сильной, инсульт пережили только 7%.
"Конечно, это открытие является предварительным. Однако если оно будет одобрено и доказано, лечение депрессии на ранних стадиях станет еще более важным", - говорит автор исследования Мариалаура Симонето.
Хотя учёные не могут с уверенностью сказать, что депрессия вызывает инсульт, однако дальнейшие исследования смогут представить новую и ценную информацию о том, как симптомы депрессии могут влиять на кардиоваскулярную систему и как могут увеличить риск инсульта.