Какова связь между инсультом и депрессией?

В исследовании участвовали около 1100 жителей Нью-Йорка. Возраст участников составлял 70 лет, и это были люди, которые никогда не переносили инсульт.

Как написано в докладе, в начале исследования участники заполнили анкеты, которые помогли учёным выяснить, есть ли у них симптомы депрессии, например, грусть или чувство, что любое действие требует больших усилий.

На основании результатов опроса уровень депрессии у людей оценивался по шкале от 0 до 60 баллов. Отметка выше 16 означала повышенную депрессию.

За участниками следили в течение 14 лет. За это время около 100 из них пережили инсульт. У более депрессивных пациентов риск пережить ишемический инсульт (наиболее распространенный вид) был выше на 75%, нежели чем у тех, у кого не было депрессии.

Однако 11% участников, у кого показатели депрессии были высокие смогли пережить инсульт. В отличие от тех, у кого депрессия не была такой сильной, инсульт пережили только 7%.

"Конечно, это открытие является предварительным. Однако если оно будет одобрено и доказано, лечение депрессии на ранних стадиях станет еще более важным", - говорит автор исследования Мариалаура Симонето.