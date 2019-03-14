Певица Maruv обнажилась для нового клипа

Украинская певица Maruv (наст.имя Анна Косун), которая попала в скандал с участием на конкурсе "Евровидение-2019", разместила на своей Instagram-странице провокационные кадры со съемок клипа на новую песню Siren Song.
Именно композиция Siren Song была представлена жюри на Национальном отборе на "Евровидение", где и одержала победу.
Но артистка приняла решение отказаться от участия в конкурсе из-за оказанного давления со стороны Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
Siren Song - это танцевальная композиция на английском языке, но с вставками фраз на немецком.
О самом клипе пока ничего неизвестно, но как и в остальных работах Maruv, в нем есть провокация, эротика и откровенные сцены.
Галерея: Концерт Maruv в Риге