"Трагедия у семьи": Представители Началовой прервали молчание
Пиар-менеджер российской певицы Юлии Началовой не смогла назвать точный диагноз артистки, и подтвердила, что состояние Юлии расценивается, как тяжелое. Об этом пишет издание StarHit.ru
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Отец Началовой дал комментарии телеканалу "Звезда", где пояснил происходящее.
"Пока что все сложно. Идет интенсивное лечение. Все вопросы, касаемо здоровья дочери задавайте ее пресс-секретарю. Все", - резко ответил он.
Накануне представители певицы не хотели комментировать слухи, но позже пиар-менеджер артистки Анна Исаева рассказала, что состояние у звезды тяжелое.
Также стало известно, что звезда была переведена из реанимации одной московской клиники в другую. Об этом сообщает ФАН.
13 марта издание Gazeta.ru написало,
что после незначительной травмы ноги на фоне сахарного диабета у артистки началось заражение крови.
В разговоре с журналистами, пиар-менеджер Началовой Анна Исаева призналась, что "состояние Юлии оценивается как тяжелое".
"Трагедия у семьи. Мы все хотим, чтобы она поскорее выздоровела. Мы все об этом молимся. Нам очень тяжело", - сказала Исаева.
На своей Instagram-странице Исаева призналась, что никто сначала не знал, что певице может стать плохо. Она также объяснила, что не может назвать точный диагноз.
"Как мы уже говорили Юля действительно находится в больнице. Первоначально, никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но, вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое, - объяснила она.
Анна Исаева объяснила, что родные и близкие очень переживают, и хотят, чтобы все это поскорее закончилось.
Ставить какие-то диагнозы я не умею и не буду. Об этом мы сообщим всем страждущим после получения официальной информации от квалифицированных докторов. Врачи одной из московских клиник сейчас занимаются ее лечением.
Родные, семья и близкие люди очень любят Началову и хотят помочь ей с реабилитацией.
Ранее стало известно, что российская певица Юлия Началова находится в реанимации. Девушка подключена к аппарату искусственного дыхания. Известно, что у артистки резко подскочил сахар и обострилась подагра.
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Спешу ответить на вопросы и сообщить всем, кто так настаивает на подробностях следующие новости: Как мы уже говорили Юля действительно находится в больнице. Первоначально, никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но, вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое. Мы очень переживаем за нее. И хотим , чтобы все это поскорее и хорошо закончилось. Ставить какие-то диагнозы я не умею и не буду. Об этом мы сообщим всем страждущим после получения официальной информации от квалифицированных докторов. Врачи одной из московских клиник сейчас занимаются ее лечением. Родные, семья, близкие люди, все мы озадачены только одним- помочь Юле и как можно быстрее ее реабилитировать. Мы тоже, как и все вы, очень ее любим. И желаем ей скорейшего выздоровления. ЛЮДИ, НАСТОЯЩИЕ, ДОБРЫЕ, ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАС НЕ ЗАДАВАТЬ СЕЙЧАС ВОПРОСЫ О ТОМ В КАКОЙ ОНА БОЛЬНИЦЕ. МЫ НЕ МОЖЕМ ЭТОГО СКАЗАТЬ ПО ПОНЯТНЫМ ПРИЧИНАМ. И ЕЩЕ- я ИСКРЕННЕ ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ЗЛОПЫХАТЕЛЕЙ, которые клеймят меня здесь разными личными мнениями УЙТИ С МОЕЙ ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЫ И ПОНЯТЬ, что мои посты ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОТОМУ , что мы сейчас не можем дать информацию на ЮЛИНОЙ ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЕ, т к она ведет ее сама. Я ВЫНУЖДЕНА ПИСАТЬ ЧТО ЛИБО ИЗ-за потока звонков и вопросов . ПРОСТО ЧТОБЫ НЕ ВВОДИТЬ ВАС В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. ТОЛЬКО ПОЭТОМУ Я ПИШУ ЗДЕСЬ. Я ЧЕЛОВЕК НЕ ПУБЛИЧНЫЙ И МНЕ НЕПРИЯТНЫ ТАКОГО РОДА ПОДПИСЧИКИ. Спасибо за понимание. #юлияначалова