Пиар-менеджер подтвердила плохое состояние Юлии Началовой

По данным СМИ российская певица Юлия Началова находится в реанимации. Девушка подключена к аппарату искусственного дыхания. Известно, что у артистки резко подскочил сахар и обострилась подагра. Об этом пишет издание StarHit.ru.
11 марта в прессе появилось сообщение о том, что Юлия Началова находится в больнице в тяжелом состоянии. Но несколько часов спустя менеджер артистки объяснил СМИ, что это лишь слухи и с певицей "все в порядке".
На следующий день журналисты издания StarHit.ru сообщили, что певица действительно находится в больнице в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственного дыхания.
Пиар-менеджер Началовой Анна Исаева не стала отрицать слухи, которые появились в интернете.
"Юлия, правда, в не очень хорошем состоянии. С ней в больнице постоянно находятся родители, но сейчас они, к сожалению, не выходят на связь", - приводит ее слова издание.
Менеджер певицы Владимир Белов отказался давать комментарии по этому поводу.
"Извините, я не даю никаких комментариев. Смотрите официальную информацию на наших страницах, в Instagram или где-то еще. Никто сейчас вам давать ничего не будет. Потому что пока нечего еще говорить...", - заявил он прессе.
Ранее на странице Юлии появилось сообщение, что она просто проходит плановую проверку в одной из больниц Москвы.
"Юлия проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы. Как известно, несколько лет назад у Юлии диагностирована подагра. Лечением этого заболевания она перманентно занимается. В связи с этим, на днях, она прошла обследование у известного доктора в Риме," - было написано в публикации.
#Repost @isaeva.anya with @get_repost ・・・ От лица пресс службы Юлии Началовой хочу пояснить ситуацию, которая взбудоражила многие СМИ сегодняшним утром. С артисткой все благополучно. Пользуясь временным затишьем в съемках масштабного шоу, в котором она принимает участие, Юлия проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы. Как известно, несколько лет назад у Юлии диагностирована подагра. Лечением этого заболевания она перманентно занимается. В связи с этим, на днях, она прошла обследование у известного доктора в Риме. Кроме того, как любой современный человек, она поддерживает свой организм, особенно в весенний период. Сейчас, после больших физических нагрузок, полученных в результате долгих съемок (и ношения каблуков) Юлия попала в небольшую неприятность – она стерла ногу. В результате ей потребовались лечение, отдых и поддержка тонуса. Поэтому сейчас Юлия продолжает обследование у русских врачей. Просим всех успокоиться, не проявлять излишнего внимания к проблемам Юлии, не терроризировать телефоны всех ее родных и менеджмента и просто иметь такт. Манера приписывать страшные болезни, усугублять ситуацию, устраивать «пляски на костях» и проявлять якобы «сочувствие» к людям, ради собственных рейтингов - совершенно беспардонна. Не забывайте, что все живые люди, и даже звезды иногда попадают в больницы (недавний случай с такими титанами как Д. Билан и Лобода тому подтверждение), и поверьте, мы со всеми знакомы. При необходимости, мы обратимся за помощью сами. Спасибо за сочувствие и сопереживание. Исаева Анна, пиар менеджер артистки. @julianachalova
Юлия Началова - российская певица, актриса и телеведущая. Приобрела популярность после победы на телеконкурсе "Утренняя звезда". Певица два раза была замужем, но развелась. От второго брака с футболистом Евгением Алдониным есть дочь Вера.