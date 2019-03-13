Пиар-менеджер подтвердила плохое состояние Юлии Началовой

"Юлия проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы. Как известно, несколько лет назад у Юлии диагностирована подагра. Лечением этого заболевания она перманентно занимается. В связи с этим, на днях, она прошла обследование у известного доктора в Риме," - было написано в публикации.