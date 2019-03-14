Чт, 14.03.2019
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Певица Юлия Началова в коме

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Юлия Началова

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Российская певица Юлия Началова до сих пор находится в реанимации. Источник СМИ сообщает, что у артистки развилась почечная недостаточность и она переведена в состояние искусственной комы. Состояние Юлии расценивается, как тяжелое. Об этом пишет Gazeta.ru.

Источник журналистов в больнице пояснил, что состояние певицы до сих пор тяжелое. Юлия до сих пор находится в реанимации, а ее сотояние ухудшилось. 

Согласно информации, у Началовой развилась почечная недостаточность, поэтому было принято решение перевести ее в состояние искусственной комы. 

13 марта издание Gazeta.ru написало, что после незначительной травмы ноги на фоне сахарного диабета у артистки началось заражение крови.

Ранее стало известно, что российская певица Юлия Началова находится в реанимации. Девушка подключена к аппарату искусственного дыхания. Известно, что у артистки резко подскочил сахар и обострилась подагра. 

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