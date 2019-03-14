Певица Юлия Началова в коме

Российская певица Юлия Началова до сих пор находится в реанимации. Источник СМИ сообщает, что у артистки развилась почечная недостаточность и она переведена в состояние искусственной комы. Состояние Юлии расценивается, как тяжелое. Об этом пишет Gazeta.ru.