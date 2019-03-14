Утечка материалов экзамена по английскому языку: ночью задержана учительница

Учительница признает свою вину, к ней применен статус подозреваемой.

Полиция начала уголовный процесс о разглашении не подлежащих разглашению сведений, не являющихся государственной тайной, если такое действие совершено не должностным лицом. За такое преступление полагается лишение свободы на срок до года, принудительные работы или денежный штраф.

К задержанной применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Как сообщалось, вчера Государственный центр содержания образования (ГЦСО) сообщил, что в одной из школ произошла утечка заданий устной части экзамена по английскому языку в 12-х классах. Центр получил фотографии с заданиями устной части экзамена, которые прислал очевидец нарушения. ГЦСО подтвердил, что задания второй части экзамена на фотографиях подлинные.