Чт, 14.03.2019
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"Поэтический баттл" Собчак и Шнурова: к звездам присоединился Виторган

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ФОТО: instagram.com/xenia_sobchak/mvitorgan/shnurovs коллаж Русский TVNET

Нешуточные стихотворные соревнования в социальной сети Instagram разразились между журналисткой Ксенией Собчак и лидером группировки "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Теперь, это не просто обмен "любезностями" двух звезд. В перепалку вступил режиссер Максим Виторган, который пока еще является законным супругом теледивы. 

12 марта на своей странице Сергей Шнуров разместил стихотворное мнение о перепалке Ксении с актрисой Дарьей Мороз, которая является бывшей женой предполагаемого возлюбленного Собчак Константина Богомолова. 

Певец написал, что восхищается тем, как звезда умеет себя преподнести.

"Как актрисой я восхищаюсь ею. 

Журналист, политик, блогер и эм си, 

Знает вся Россия, кого ни спроси...", - отметил Шнуров.

Он также подчеркнул, что всему виной ее желание схитрить. 

"Честно, от души и глазами хлопая, 

Не со зла она, просто хитрожопая", - написал он. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ксения Собчак не стала молчать и ответила скандальному артисту. Она заметила, что музыкант слишком увлекается написанием эпиграмм, которые моментально становятся новостным поводом. 

"Думаю, всему виной новая привычка – 

В каждой бочке новостной делать стих затычкой.

Ну а я-то здесь при чём? Чем я виновата?!!

В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на батл!".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На что, Сергей Шнуров в очень грубой стихотворной форме объяснил журналистке, что не собирается вступать с ней в какие-либо соревнования. 

"Ведь я не Пятачок, а ты не Винни Пух, 

Да, мы давно с тобой уже не вместе. 

Быть "феминисткой" просто для лохух, 

Как "журналистом" слыть на лобном месте", - написал музыкант. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Режиссер Максим Виторган не смог удержаться, и тоже вступил в стихотворный конфликт, отметив, что он один лишь живет в прозе, пока все вокруг "рифмуют строчки".

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