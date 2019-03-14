"Поэтический баттл" Собчак и Шнурова: к звездам присоединился Виторган

Нешуточные стихотворные соревнования в социальной сети Instagram разразились между журналисткой Ксенией Собчак и лидером группировки "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Теперь, это не просто обмен "любезностями" двух звезд. В перепалку вступил режиссер Максим Виторган, который пока еще является законным супругом теледивы.
12 марта на своей странице Сергей Шнуров разместил стихотворное мнение о перепалке Ксении с актрисой Дарьей Мороз, которая является бывшей женой предполагаемого возлюбленного Собчак Константина Богомолова.
Певец написал, что восхищается тем, как звезда умеет себя преподнести.
"Как актрисой я восхищаюсь ею.
Журналист, политик, блогер и эм си,
Знает вся Россия, кого ни спроси...", - отметил Шнуров.
Он также подчеркнул, что всему виной ее желание схитрить.
"Честно, от души и глазами хлопая,
Не со зла она, просто хитрожопая", - написал он.
Ксения Собчак не стала молчать и ответила скандальному артисту. Она заметила, что музыкант слишком увлекается написанием эпиграмм, которые моментально становятся новостным поводом.
"Думаю, всему виной новая привычка –
В каждой бочке новостной делать стих затычкой.
Ну а я-то здесь при чём? Чем я виновата?!!
В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на батл!".
На что, Сергей Шнуров в очень грубой стихотворной форме объяснил журналистке, что не собирается вступать с ней в какие-либо соревнования.
"Ведь я не Пятачок, а ты не Винни Пух,
Да, мы давно с тобой уже не вместе.
Быть "феминисткой" просто для лохух,
Как "журналистом" слыть на лобном месте", - написал музыкант.
Режиссер Максим Виторган не смог удержаться, и тоже вступил в стихотворный конфликт, отметив, что он один лишь живет в прозе, пока все вокруг "рифмуют строчки".