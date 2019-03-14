"Поэтический баттл" Собчак и Шнурова: к звездам присоединился Виторган

12 марта на своей странице Сергей Шнуров разместил стихотворное мнение о перепалке Ксении с актрисой Дарьей Мороз, которая является бывшей женой предполагаемого возлюбленного Собчак Константина Богомолова.

Певец написал, что восхищается тем, как звезда умеет себя преподнести.

"Как актрисой я восхищаюсь ею.

Журналист, политик, блогер и эм си,

Знает вся Россия, кого ни спроси...", - отметил Шнуров.

Он также подчеркнул, что всему виной ее желание схитрить.

"Честно, от души и глазами хлопая,

Не со зла она, просто хитрожопая", - написал он.

Ксения Собчак не стала молчать и ответила скандальному артисту. Она заметила, что музыкант слишком увлекается написанием эпиграмм, которые моментально становятся новостным поводом.

"Думаю, всему виной новая привычка –

В каждой бочке новостной делать стих затычкой.

Ну а я-то здесь при чём? Чем я виновата?!!

В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на батл!".

На что, Сергей Шнуров в очень грубой стихотворной форме объяснил журналистке, что не собирается вступать с ней в какие-либо соревнования.

"Ведь я не Пятачок, а ты не Винни Пух,

Да, мы давно с тобой уже не вместе.

Быть "феминисткой" просто для лохух,

Как "журналистом" слыть на лобном месте", - написал музыкант.