CМИ: Собчак обменялась колкостями с бывшей женой Богомолова

Ранее Ксения Собчак и Максим Виторган подтвердили слухи о разрыве и заявили о расставании. На данным момент в прессе звучат предположения об романтических отношениях между Собчак и режиссером Константином Богомоловым.

В Прощеное воскресенье Ксения разместила на своей Instagram-странице текст о прощении.

(пунктуация и орфография автора сохранены)

"Уметь прощать и уметь просить прощение? На это способны только сильные, уверенные в себе личности. Мелкий и мелочный человек всегда видит унижение в том, чтобы признать неправоту, и чувствует себя "терпилой" если прощает сам. Иногда ты искренне просишь прощения — а в тебя продолжают смачно плевать. И вот тут и происходит главное испытание. Молча обтереться, и пожалеть человека, который не может справиться со своим эго. И не обижаться. Главное — ты сделал Свою часть "работы" — остальное не на твоей совести", - написала она.

После чего, на странице бывшей жены Константина Богомолова Дарьи Мороз появился пост о глупости и пошлости.

(пунктуация и орфография автора сохранены)

"Как же я не люблю многоумные философские посты в Инста и моралите всякого рода многозначительные..

На мой вкус это глупо и пОшло.. Не та площадка да и вообще...", - написала Дарья.

Подписчики расценили эту публикацию, как ответ на высказывание Ксении Собчак. Их подозрение только подтвердились, после того, как журналиста разместила текст-рассуждение о том, каким людям мерещится пошлость и глупость.

(пунктуация и орфография автора сохранены)

"У карликовых умов есть отвратительнейшая привычка приписывать свою мелочность другим.

Умный человек даже за глупостью ищет мудрость,пытается извлечь смысл даже из бессмысленного , а с глупым и пошлым человеком ведь как? Куда бы ни пришел, (даже куда его и не зовут вовсе) в первую очередь ему в глаза бросается Пошлость и Глупость.

Из миллиарда возможностей он всегда ,так сказать, найдет свое,родное. Так что если человек полдня думает про чужую пошлость, не мешайте ему, тсссс!", - подчеркнула журналистка.

Стоит отметить, что публично дамы не выясняют своих отношений, они даже снялись вместе в сериале Константина Богомолова "Содержанки".