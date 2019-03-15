Видео: Наташа Королева выпустила клип полный страсти и эротики

"Был ли у вас опыт, когда в вашу размеренную, спокойную жизнь ворвался вихрь безумства и страсти!? Если да, это видео для вас! Я надеюсь, что я смогла уловить и передать атмосферу и состояние головокружения от любовного приключения!!!, - написала под клипом Королева.