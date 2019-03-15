Пт, 15.03.2019
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Видео: Наташа Королева выпустила клип полный страсти и эротики

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Наташа Королева

ФОТО: https://www.instagram.com/koroleva__star

Российская певица Наташа Королева накануне выпустила новый видеоклип на песню "Петли-поцелуи".

45-летняя артистка совсем не стесняется своего возраста и продолжает выпускать провокационные видеоклипы.

В этот раз певица порадовала поклонников новым видео к песне "Петли-поцелуи".

"Был ли у вас опыт, когда в вашу размеренную, спокойную жизнь ворвался вихрь безумства и страсти!? Если да, это видео для вас! Я надеюсь, что я смогла уловить и передать атмосферу и состояние головокружения от любовного приключения!!!, - написала под клипом Королева.

Видео получилось невероятно чувственным, полным страсти и недвусмысленны движений. 

За несколько дней клип собрал свыше 21 тысячи просмотров на YouTube и множество положительных отзывов от подписчиков. 

Ранее певица Maruv обнажилась для нового клипа.

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