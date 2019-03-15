Видео: Наташа Королева выпустила клип полный страсти и эротики

Российская певица Наташа Королева накануне выпустила новый видеоклип на песню "Петли-поцелуи".
45-летняя артистка совсем не стесняется своего возраста и продолжает выпускать провокационные видеоклипы.
В этот раз певица порадовала поклонников новым видео к песне "Петли-поцелуи".
"Был ли у вас опыт, когда в вашу размеренную, спокойную жизнь ворвался вихрь безумства и страсти!? Если да, это видео для вас! Я надеюсь, что я смогла уловить и передать атмосферу и состояние головокружения от любовного приключения!!!, - написала под клипом Королева.
Видео получилось невероятно чувственным, полным страсти и недвусмысленны движений.
За несколько дней клип собрал свыше 21 тысячи просмотров на YouTube и множество положительных отзывов от подписчиков.
Ранее певица Maruv обнажилась для нового клипа.