Украине грозит штраф за отказ от "Евровидения"

"ЕВU и "Кан" сосредоточили внимание на том, чтобы сделать песенный конкурс "Евровидение" этого года действительно зрелищным событием.

"Тем временем, мы ожидаем, что будем приветствовать в мае в Тель-Авиве все участвующие страны", - подчеркнул он.

Сначала от участия отказалась победительница Национального отбора Maruv, объясняя, что не хочет участвовать в политических играх. также группа Freedom Jazz, занявшая второе место, тоже приняла решение не выступать за Украину. Наконец, коллектив Kazka, занявший третье место заявил об отказе поехать на конкурс.