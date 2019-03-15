Пт, 15.03.2019
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Украине грозит штраф за отказ от "Евровидения"

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Евровидение.

ФОТО: Efrem Lukatsky/AP

Официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВU) Дэвид Гудман сообщил, что Украину возможно оштрафуют за отказ принять участие в конкурсе "Евровидение-2019". Решение будет принято после совместного обсуждения референтной группы. Об этом пишет Gazeta.ru.

Представитель подчеркнул, что организаторы конкурса хотят сделать его максимально зрелищным.  

"ЕВU и "Кан" сосредоточили внимание на том, чтобы сделать песенный конкурс "Евровидение" этого года действительно зрелищным событием.

Какое-либо дальнейшее решение, касающееся ухода Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), будет принято после события", - приводит слова Гудмана ТАСС. 

 Представитель выразил надежду, что на конкурс приедут все страны-участницы. 

"Тем временем, мы ожидаем, что будем приветствовать в мае в Тель-Авиве все участвующие страны", - подчеркнул он.

Напомним, в конце февраля Украина отказалась принимать участие "Евровидени-2019".

Сначала от участия отказалась победительница Национального отбора Maruv, объясняя, что не хочет участвовать в политических играх. также группа Freedom Jazz, занявшая второе место, тоже приняла решение не выступать за Украину. Наконец, коллектив Kazka, занявший третье место заявил об отказе поехать на конкурс. 

Галерея: "Евровидение-2016"

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