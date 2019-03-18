Пн, 18.03.2019
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  • Хочешь такую же? Экс-солистка Serebro предложила "себя" подписчикам

Хочешь такую же? Экс-солистка Serebro предложила "себя" подписчикам

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Катя Кищук

ФОТО: https://www.instagram.com/team.kishchuk/ kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Бывшая вокалистка группы Serebro Екатерина Кищук недавно удивила своих поклонников серией свадебных фотографий с эстонским одиозным рэпером Томми Кэшем

Ни Томми Кэш, ни Кищук не сделали никаких заявлений по поводу данных фото. Часть подписчиков предполагает, что это лишь очередная шутка, а певица на самом деле снималась в новом клипе хип-хоп исполнителя. 

Недавно на Instagram-странице девушки появилось очередное провокационное фото на кровати, которое Кищук подписала словами: "Хочешь такую же?".

На снимке певица обнимает подушку, на которой нарисован портрет девушки, похожей на нее. 

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