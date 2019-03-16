Юлии Началовой сделали операцию

Согласно информации в СМИ певице до этого делали операцию на ноге, которая обернулась осложнениями и кровотечением.

На данным момент не сообщается какая операция была проведена. Ранее предполагалось, что девушке может грозить ампутация из-за заражения крови.

"Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят... Единственное серьезное опасение медиков — существующий риск отека легких", - пояснил журналистам врач.

Стоит отметить, что родные и близкие Юлии Началовой не дают комментариев о ее состоянии здоровья.

Ранее сообщалось, что лечащий врач певицы обвинил американских медиков в обострении ее болезни.

Напомним, 38-летнюю Юлию Началову госпитализировали 11 марта. Позже, 12 марта тяжелое состояние певицы подтвердили ее представители. Причиной называют незначительную травмы ноги, после которой на фоне сахарного диабета у артистки началось заражение крови и обострилась подагра.

В ночь на 14 марта у Началовой развилась почечная недостаточность, поэтому было принято решение перевести ее в состояние искусственной комы. После чего певица переведена на лечение в другую больницу, где ее состояние стабилизировали.