Юлии Началовой сделали операцию
В прессе появилось сообщение, что российская певица и телеведущая Юлия Началова перенесла операцию. Врачи опасаются отека легких. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на StarHit.ru.
Согласно информации в СМИ певице до этого делали операцию на ноге, которая обернулась осложнениями и кровотечением.
На данным момент не сообщается какая операция была проведена. Ранее предполагалось, что девушке может грозить ампутация из-за заражения крови.
"Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят... Единственное серьезное опасение медиков — существующий риск отека легких", - пояснил журналистам врач.
Стоит отметить, что родные и близкие Юлии Началовой не дают комментариев о ее состоянии здоровья.
Ранее сообщалось, что лечащий врач певицы обвинил американских медиков в обострении ее болезни.
Напомним, 38-летнюю Юлию Началову госпитализировали 11 марта. Позже, 12 марта тяжелое состояние певицы подтвердили ее представители. Причиной называют незначительную травмы ноги, после которой на фоне сахарного диабета у артистки началось заражение крови и обострилась подагра.
В ночь на 14 марта у Началовой развилась почечная недостаточность, поэтому было принято решение перевести ее в состояние искусственной комы. После чего певица переведена на лечение в другую больницу, где ее состояние стабилизировали.
Юлия Началова - российская певица, актриса и телеведущая. Приобрела популярность после победы на телеконкурсе "Утренняя звезда". Певица два раза была замужем, но развелась. От второго брака с футболистом Евгением Алдониным есть дочь Вера.