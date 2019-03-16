Сб, 16.03.2019
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Юлии Началовой сделали операцию
Существует риск отека легких

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Юлия Началова

ФОТО: https://www.instagram.com/julianachalova

В прессе появилось сообщение, что российская певица и телеведущая Юлия Началова перенесла операцию. Врачи опасаются отека легких. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на StarHit.ru.

Согласно информации в СМИ певице до этого делали операцию на ноге, которая обернулась осложнениями и кровотечением.

На данным момент не сообщается какая операция была проведена. Ранее предполагалось, что девушке может грозить ампутация из-за заражения крови.

"Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят... Единственное серьезное опасение медиков — существующий риск отека легких",  - пояснил журналистам врач. 

Стоит отметить, что родные и близкие Юлии Началовой не дают комментариев о ее состоянии здоровья. 

Ранее сообщалось, что лечащий врач певицы обвинил американских медиков в обострении ее болезни.

Напомним, 38-летнюю Юлию Началову госпитализировали 11 марта. Позже, 12 марта тяжелое состояние певицы подтвердили ее представители. Причиной называют незначительную травмы ноги, после которой на фоне сахарного диабета у артистки началось заражение крови и обострилась подагра. 

В ночь на 14 марта у Началовой развилась почечная недостаточность, поэтому было принято решение перевести ее в состояние искусственной комы. После чего певица переведена на лечение в другую больницу, где ее состояние стабилизировали

Юлия Началова - российская певица, актриса и телеведущая. Приобрела популярность после победы на телеконкурсе "Утренняя звезда". Певица два раза была замужем, но развелась. От второго брака с футболистом Евгением Алдониным есть дочь Вера. 

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