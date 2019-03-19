Агранович вдруг стал самым обсуждаемым актёром года. Рассказываем, кто это

Не так давно Ксения Собчак запустила по-настоящему качественный Youtube-канал "Осторожно, Собчак", каждый выпуск на котором - событие. Не стало исключением и интервью с шоуменом и продюсером Алексеем Аграновичем, сыгравшем главную роль в режиссёрском дебюте Михаила Идова "Юморист".
Чем интересен Агранович? Собчак дала весьма ёмкое объяснение:
"Сыграв главную роль в сатирической драме "Юморист", шоумен и продюсер Алексей Агранович неожиданно оказался самым обсуждаемым русским актёром года".
Что интересно - кинозвездой Агранович "вдруг стал" в возрасте 48 лет! До сих пор он был известен в определенных кругах как организатор крупнейших церемоний России, таких как "Золотой орел", "Кинотавр", Московский кинофестиваль и других.
В рамках выпуска вхожая в тусовку Ксения Анатольевна выпила с Аграновичем водочки с утра, провела зрителя на премьеру "Юмориста" и развеяла миф о том, что Агранович появился "из ниоткуда".
В частности, режиссер и близкий друг Аграновича Григорий Константинопольский признал - то, что Алексей "так выстрелил - действительно событие. Необычно, что известным артистом он стал в зрелом возрасте. Такое бывает редко".
Собчак обратила внимание на парадокс, что близкие друзья Аграновича - режиссеры Григорий Константинопольский и Федор Бондарчук - не разглядели в нем актера.
В свое оправдание Константинопольский сказал, что снимает раз в 10 лет, и новые лица он не открывает, потому что просто не умеет этого делать. Ко всему, во всех его фильмах, хоть и в небольших ролях, но Агранович у него снимался.
"В-третьих, это вопрос к индустрии - вопрос тусовки, которая выбрала себе Данилу [Козловского ] и Сашу Петрова, и давай юзать их по полной программе.
Все снимают собственную тусовку, и, собственно говоря, случай с Идовым не исключение - Леша [Агранович] показал себя как реально большой артист в спектакле у Кирилла Серебренникова. Идов и Серебренников близкие в компании, поэтому Агранович тоже возник неслучайно. Ему повезло. Успех - это везение!", - заключил Константинопольский.
Граждане! 1го марта в прокат выходит наш фильм «Юморист» #юмористфильм В связи с этим, я был приглашен на беседу к Федору Сергеевичу. Беседа записывалась. Сегодня, в 23.45, и далее на сайте СТС «Кино в деталях». @kinovdetalyah @metrav @michaelidov @centralpartnership
В рамках выпуска Собчак провела зрителя и на премьерный показ "Юмориста", отметив, что "уровень появления разных медийных персон равен премии "Золотой орел"". Здесь же Собчак задала Идову вопрос "всех начинающих журналистов", о чём собственно фильм, на что он ответил:
"Это драма человека, который уверен, что его любят не за то, за что он заслужил быть любим, и это тяжело". Ксения также выудила у Идова "эксклюзив" - оказалось, что на главную роль в "Юмористе" рассматривался не только медийный Максим Галкин, но даже и Oxxxymiron.
Переместившись назад в ресторан, Собчак решила выяснить, как сам ощущает себя Агранович, проснувшись в 48 лет большим актером. Алексей пояснил это так:
"Я был изначально им, пытался, учился, чего-то играл. Потом это стало унизительно.
В середине 90-х актерство было унизительное занятие для мужика. Старое стагнировало, новое еще не появилось, кроме клипов Феди Бондарчука, грубо говоря. Не было работы интересной, было не о чем и не с кем".
Поэтому Агранович предпочел другой вид заработка, посетовав, что во время своего актерства в театре он получал 15 долларов за репетицию и 30 долларов за спектакль, что было мало, ведь один только "пейджер стоил 60 долларов в месяц" [1996 год].
Собчак поспешила отметить, что прибедняться Аграновичу не стоит, заявив:
"Мы с тобой оба мажоры. У тебя папа известный оператор Михаил Агранович [фильмы "Покаяние", "Крейцерова Соната"] - ты типичная золотая молодежь. Не надо отрицать, что ты сын супер известного папы".
Агранович парировал, что всегда зарабатывал сам различной предпринимательской деятельностью.
Собчак продолжила наседать, как же так "вы дружите, у вас одна компания, вот Федя Бондарчук, вот Миша Ефремов, они все становятся актерами успешными, их любят, ты с ними, но и нет...", на что Агранович признался, что "в своей сфере [организация крупнейших церемоний в стране] он был одним из лучших".
На вопрос, если бы ему пришлось выбирать - либо успешная актерская карьера, скажем, у великого Андерсона, либо организация церемонии "Оскара", Агранович все же выбрал Андерсона.
"Все-таки тщеславие мой любимый грех?", - съязвила Собчак, на что Агранович заметил, что признание фанаток ему давно не нужно, после фильма он скорее рад, что маме понравилось, и в целом
"это же кайф работать, самый большой кайф в работе в фильме "Юморист" - это месяц в Риге!" - признался он.
Агранович отметил режиссеров, у которых хотел бы сняться, среди них Мишель Гондри, Пол Томас Андерсон, Борис Хлебников [Аритмия] и Андрей Звягинцев [Нелюбовь]. Прозвучал и весьма скромный гонорар Аграновича как актера - 75 000 рублей за съемочную смену (чуть более 1000 евро).
Не прошла Собчак и мимо супруги Аграновича - известной российской актрисы Виктории Толстогановой, которая как актриса намного популярнее своего мужа.
На вопрос, не задевает ли Аграновича то, что она более известна и зарабатывает за смену больше, он рассказал, что "она точно занимается своим делом, и она актриса абсолютно европейского уровня".
Ксения напомнила, что у пары весьма драматичная история - Агранович увел Толстоганову из семьи, с детьми, что Алексей предпочел никак не комментировать.
"Жить с актером - это ужас и кошмар", - со своей стороны пошутила Толстоганова.
Выяснилось, что Виктория - очень ревнивый человек и в определенной степени Агранович был рад, что съемки постельных сцен проходили в Риге, подальше от супруги.
В завершении выпуска Ксения обсудила и непростую ситуацию вокруг Кирилла Серебренникова - она задалась вопросом, почему актер его Гоголь-центра не ходит на заседания суда в знак поддержки режиссера?
Гоголь Центру 6 лет! Этому театру обязаны многие: страна - за сильный и чистый голос, город - за место силы, зрители - за ощущение себя не наблюдателем, но частью спектакля, за возможность узнавать себя в драме, а драму в себе, артисты - за самые высокие ставки и отсутствие страховки (забавно звучит, но факт), всем сотрудникам - за принадлежность к общему делу! Гоголь Центру 6 лет. Кирилл Серебренников полтора года под домашним арестом. ГЦ это Кирилл. Часть его тела, часть его организма. Внимание! Театр жив и свободен! Потому что жив и, как ни странно, свободен Кирилл Серебренников! NO PASARAN! @gogolcenter #freekirillserebrennikov
"Я в общем по большому счету с точку зрения медийности, до сегодняшнего дня, такой No Name, я не Вика Исакова, не Ксения Собчак, поэтому с точки зрения поддержки лицом это не работает", - ответил Агранович.
"Я не правозащитник, я не очень понимаю, зачем мне туда ходить. Я стараюсь его не подводить здесь", - добавил он.
По его мнению, ситуация такова, что кто-то просто должен был оказаться обязательно на этом месте, и по ряду обстоятельств этот случайный выбор в общем-то пал на Серебренникова.
Отметим, что в выпуске прозвучал и прогноз от Аграновича касательно будущего новоиспеченного режиссера родом из Риги Михаила Идова:
"Мне кажется, у Идова в кинематографе будет долгая, счастливая жизнь!".