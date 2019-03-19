Агранович вдруг стал самым обсуждаемым актёром года. Рассказываем, кто это

Чем интересен Агранович? Собчак дала весьма ёмкое объяснение:

"Сыграв главную роль в сатирической драме "Юморист", шоумен и продюсер Алексей Агранович неожиданно оказался самым обсуждаемым русским актёром года".

Что интересно - кинозвездой Агранович "вдруг стал" в возрасте 48 лет! До сих пор он был известен в определенных кругах как организатор крупнейших церемоний России, таких как "Золотой орел", "Кинотавр", Московский кинофестиваль и других.

В рамках выпуска вхожая в тусовку Ксения Анатольевна выпила с Аграновичем водочки с утра, провела зрителя на премьеру "Юмориста" и развеяла миф о том, что Агранович появился "из ниоткуда".

В частности, режиссер и близкий друг Аграновича Григорий Константинопольский признал - то, что Алексей "так выстрелил - действительно событие. Необычно, что известным артистом он стал в зрелом возрасте. Такое бывает редко".

Собчак обратила внимание на парадокс, что близкие друзья Аграновича - режиссеры Григорий Константинопольский и Федор Бондарчук - не разглядели в нем актера.

В свое оправдание Константинопольский сказал, что снимает раз в 10 лет, и новые лица он не открывает, потому что просто не умеет этого делать. Ко всему, во всех его фильмах, хоть и в небольших ролях, но Агранович у него снимался.

"В-третьих, это вопрос к индустрии - вопрос тусовки, которая выбрала себе Данилу [Козловского ] и Сашу Петрова, и давай юзать их по полной программе.

Все снимают собственную тусовку, и, собственно говоря, случай с Идовым не исключение - Леша [Агранович] показал себя как реально большой артист в спектакле у Кирилла Серебренникова. Идов и Серебренников близкие в компании, поэтому Агранович тоже возник неслучайно. Ему повезло. Успех - это везение!", - заключил Константинопольский.

В рамках выпуска Собчак провела зрителя и на премьерный показ "Юмориста", отметив, что "уровень появления разных медийных персон равен премии "Золотой орел"". Здесь же Собчак задала Идову вопрос "всех начинающих журналистов", о чём собственно фильм, на что он ответил:

"Это драма человека, который уверен, что его любят не за то, за что он заслужил быть любим, и это тяжело". Ксения также выудила у Идова "эксклюзив" - оказалось, что на главную роль в "Юмористе" рассматривался не только медийный Максим Галкин, но даже и Oxxxymiron.