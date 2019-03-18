Facebook удалил 1,5 млн видео с "резней" в мечети Новой Зеландии

В официальном твиттере Facebook подчеркивается, что 1,2 млн из всех удаленных видео были запрещены соцсетью к повторной загрузке.

Ранее комиссар новозеландской полиции Майк Буш сообщил, что число погибших в результате стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии возросло до 50.

Отмечается, что еще одного погибшего следователи обнаружили при осмотре одной из мечетей.

Напомним, что пятницу, 15 марта, при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии погибли 49 человек. Во время молитвы в обеих мечетях находились несколько сотен человек. Стрельбу устроил 28-летний правый террорист, гражданин Австралии. Стрелок Брентон Таррант вел видеотрансляцию массового убийства.