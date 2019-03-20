Ср, 20.03.2019
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  • "В трусиках и корсете": Серябкина радует подписчиков пикантными фото

"В трусиках и корсете": Серябкина радует подписчиков пикантными фото

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Ольга Серябкина

ФОТО: https://www.instagram.com/serebro_official

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина продолжает радовать своих подписчиков пикантными фотографиями. Накануне девушка опубликовала серию снимков, где предстала лишь в белом корсете и черных трусиках. 

Фото артистка подписала строчкой: "Я уже все сказала этим снимком. Твоя очередь…".

Поклонники певицы оставили под фотографией восторженные комментарии: "Очень сексуально", "Ах, какая женщина", "Оля, это совершенство", "Конфетка".

Ранее звезда призналась, что она находится в приподнятом настроении. 

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"У меня в последнее время ощущение ожидания чудес, классных совпадений, легкой влюбленности во что-то неопределённое и во все сразу. Понимаете о чем я? Мне нравится все вокруг... и сейчас через мой пост я посылаю вам кусочек моего состояния...", - написала она.

Напомним, 8 марта Ольга Серябкина выступила в Риге

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