"В трусиках и корсете": Серябкина радует подписчиков пикантными фото

"У меня в последнее время ощущение ожидания чудес, классных совпадений, легкой влюбленности во что-то неопределённое и во все сразу. Понимаете о чем я? Мне нравится все вокруг... и сейчас через мой пост я посылаю вам кусочек моего состояния...", - написала она.