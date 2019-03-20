"В трусиках и корсете": Серябкина радует подписчиков пикантными фото

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина продолжает радовать своих подписчиков пикантными фотографиями. Накануне девушка опубликовала серию снимков, где предстала лишь в белом корсете и черных трусиках.
Фото артистка подписала строчкой: "Я уже все сказала этим снимком. Твоя очередь…".
Поклонники певицы оставили под фотографией восторженные комментарии: "Очень сексуально", "Ах, какая женщина", "Оля, это совершенство", "Конфетка".
Ранее звезда призналась, что она находится в приподнятом настроении.
(орфография и пунктуация автора сохранены)
"У меня в последнее время ощущение ожидания чудес, классных совпадений, легкой влюбленности во что-то неопределённое и во все сразу. Понимаете о чем я? Мне нравится все вокруг... и сейчас через мой пост я посылаю вам кусочек моего состояния...", - написала она.
Напомним, 8 марта Ольга Серябкина выступила в Риге.
У меня в последнее время ощущение ожидания чудес, классных совпадений, легкой влюбленности во что-то неопределённое и во все сразу. Понимаете о чем я? Мне нравится все вокруг... и сейчас через мой пост я посылаю вам кусочек моего состояния ... ловите💫 поймали🥰? #molly #лапусилюбимые