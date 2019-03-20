Ошибка VSAA с пенсиями: министр поручила все устранить до 22 марта

Министр поручила VSAA устранить ошибки и повторно отправить данные СГД до 22 марта, сообщил представитель Минблага Эгил Зариньш.

У директора VSAA Инесе Шмитини запрошена информация о причинах ошибки, поручено также провести оперативную кризисную коммуникацию с клиентами и обществом.

Представитель VSAA Ивета Дайне сообщила агентству LETA, что для уточнения информации в настоящее время привлечены все возможные ресурсы и уточненные данные в СГД планируется подать до пятницы, 22 марта.

До 25 марта Петравича ожидает информации о том, могут ли аналогичные ошибки коснуться других получателей услуг VSAA.

Как сообщалось, в результате ошибки в обработке данных VSAA направило СГД неточные данные о подоходном налоге пенсионеров, в результате при подаче годовых деклараций у 6 тысяч пенсионеров обнаружились налоговые долги.