Ср, 20.03.2019
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Ошибка VSAA с пенсиями: министр поручила все устранить до 22 марта

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Рамона Петравича

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Министр благосостояния Рамона Петравича потребовала немедленно устранить ошибки в данных Государственного агентства социального страхования (VSAA) о пенсиях, которые VSAA направило Службе государственных доходов (СГД).

Министр поручила VSAA устранить ошибки и повторно отправить данные СГД до 22 марта, сообщил представитель Минблага Эгил Зариньш.

У директора VSAA Инесе Шмитини запрошена информация о причинах ошибки, поручено также провести оперативную кризисную коммуникацию с клиентами и обществом.

Представитель VSAA Ивета Дайне сообщила агентству LETA, что для уточнения информации в настоящее время привлечены все возможные ресурсы и уточненные данные в СГД планируется подать до пятницы, 22 марта.

До 25 марта Петравича ожидает информации о том, могут ли аналогичные ошибки коснуться других получателей услуг VSAA.

Как сообщалось, в результате ошибки в обработке данных VSAA направило СГД неточные данные о подоходном налоге пенсионеров, в результате при подаче годовых деклараций у 6 тысяч пенсионеров обнаружились налоговые долги.

СГД призывает пенсионеров не спешить с подачей деклараций и уплатой долгов до получения от VSAA новых данных.

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