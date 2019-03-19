Пенсионеры оказались налоговыми должниками из-за ошибки VSAA

Издание рассказало о случае, когда инвалид первой группы остался должен государству за 2018 год 293 евро.

"Отец пенсионер, не работает, так как в 2017 году попал в больницу после инсульта. С января 2018 года он был в больнице, а в апреле ему присвоили первую группу инвалидности, также и присвоили соответствующие пособия по уходу и транспортное пособие, которое выплачивают раз в полгода.

Он получает и пенсию, но никаких других доходов - официальных или неофициальных - у него не было и нет", - посетовала газете Наталия.

После дискуссий выяснилось, что VSAA подало в СГД неверную информацию о части людей, которым выплачивались пенсии и пособия, однако ошибка уже идентифицирована, и будет исправлена в течение недели.

Долги по налогам есть и у других пенсионеров, они колеблятся от нескольких центов до нескольких десятков евро. VSAA пояснило изданию, что в общей сложности отправило в СГД неправильные данные об удержанном IIN с 6098 получателей пенсии.

Причина кроется в ошибочной обработке данных - она коснулась тех, у кого в 2018 году изменился размер пенсии. Это касается пенсионеров, которые индивидуально перерассчитали пенсии, например, добавив накопленный стаж.

Отмечается, что VSAA исправит ошибку самостоятельно и приходить в агенство нет необходимости.

Как уже сообщалось, жители, подавшие с 1 марта в СГД годовые декларации о доходах, были неприятно удивлены тем, что у многих из них оказались долги по уплате подоходного налога с населения. У некоторых долг достиг сотен евро.

Как поясняет СГД, причин тому может быть несколько. Во-первых, это применение неправильной ставки подоходного налога. С 1 января 2018 года та часть брутто-зарплаты, которая не превышает 1667 евро в месяц (20 004 евро в год), облагается 20-процентным налогом, а ставка налога на сумму, превышающую 20 004 евро в год, составляет 23%.