Чт, 21.03.2019
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Анна Седокова показала, что значит "секс в леопардовом бикини"

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Анна Седокова

ФОТО: instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица Анна Седокова впечатлила фанатов смелым фото в леопардовом бикини. Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram.

Звезда разместила роскошное фото в купальнике, а на плече у нее кокетливо была накинута куртка. Образ дополняли солнечные очки. 

"Мы бежим с тобою будто от гепарда. Посмотри, ведь где-то рядом наша панда", - написала под снимком Анна.

Поклонникам певицы очень понравился ее смелый образ. 

"Самая секс певица на эстраде", "От этого трудно убежать!", "Огонь", "Красавица", "Фигурка класс", - писали под фото фалловеры.

Ранее обнаженная Анна Седокова приняла участие в праздничном баттле.

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