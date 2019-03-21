Анна Седокова показала, что значит "секс в леопардовом бикини"

Украинская поп-певица Анна Седокова впечатлила фанатов смелым фото в леопардовом бикини. Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram.
Звезда разместила роскошное фото в купальнике, а на плече у нее кокетливо была накинута куртка. Образ дополняли солнечные очки.
"Мы бежим с тобою будто от гепарда. Посмотри, ведь где-то рядом наша панда", - написала под снимком Анна.
Поклонникам певицы очень понравился ее смелый образ.
"Самая секс певица на эстраде", "От этого трудно убежать!", "Огонь", "Красавица", "Фигурка класс", - писали под фото фалловеры.
Ранее обнаженная Анна Седокова приняла участие в праздничном баттле.