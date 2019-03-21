"Не хочется возвращаться": Панин резко высказался о ненависти к России

Актер подчеркнул, что это "единственная страна в мире", кроме Северной Кореи, куда он не хочет возвращаться. Он также подробно объяснил, почему он так считает.

"Грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя! Конечно есть небольшой процент населения, у которых есть мозг в голове, а не плавленный сырок. Но к сожалению этот процент ничтожно мал!", - отметил актер.

Панин считает, что в России никогда ничего не изменится, а остальной мир смотрит на россиян как на дикарей.

"Наше государство настроило против себя всё цивилизованное общество! И проблема не в них, как доказывают нам Кремлёвские пропагандисты, а в нас! В нашей варварской, агрессивной родине! Она была такой всегда! Во все времена! И если внимательно изучить историю, то это понятно даже ежу!", - написал он.

Актер также высказал свое мнение касательно Великой Отечественной войны. Он объяснил, что не считает, что политика СССР имела освободительный характер.

"Мы вместе с Гитлером, в 39 году,захватили Польшу, разбомбили Финляндию и сами собирались напасть на Германию! Не успели! Мы везде орём что освободили Европу, но это тоже враньё! Мы не освободили её, а оккупировали! Это большая разница!", - подчеркнул Панин.

Он также считает, что единственным достижением России за 75 лет был лишь полет Гагарина в космос. Панин также перечислил те проблемы, какие есть в стране, на его взгляд - упадок экономики, нищий народ, коррупция.

"Мы проводим олимпиады и ЧМ по футболу, а Российские дети умирают от рака. Позор! Честных, демократических выборов нет и не будет. Царей на Руси и Генеральных Секретарей в СССР никогда не выбирали, их назначали. Вы думаете что сейчас что-то поменялось?! Смешно!", - указал он.

Он признался, что может писать долго, но ему жаль людей. Панин объяснил, что его коллеги по актерскому цеху, вместо того, чтобы сказать правду - "лижут жопы" ради выгоды.

"Моя родина,это планета Земля, а на Земле, лично для меня, есть более привлекательные и комфортные места чем Россия", - написал в завершении актер.