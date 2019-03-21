Избит звезда сериала "Универ"

Российский актер Владимир Лавров рассказал, что накануне к нему в квартиру ворвались двое "накачанных кавказцев", после чего они избили и ограбили его. Об этом пишет Topnews.ru.
Данную информацию подтвердил источник в правоохранительных органах.
Актер рассказал, что он посещал сайт знакомств, где и познакомился с молодыми людьми, которые через час приехали в его квартиру и стали грабить.
Лавров рассказал, что его сильно избили и даже душили.
Медики констатировали у актера многочисленные ушибы по всему телу, преимущественно в районе головы.
Актер указал, что у него украдено два телефона iPhone, две пары наручных часов, банковские карты, золотые серьги и кулон с ангелом – в общей сумме на полмиллиона рублей (около 6,8 тысяч евро).
По горячим следам было задержано трое злоумышленников. Им грозит срок по статье "Разбой".
Ранее актер Алксей Панин заявил о ненависти к России.