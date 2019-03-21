Чт, 21.03.2019
Какой молодой может со мной соревноваться? Какой? Нет таких. Это ощущение у меня всегда было. Лайма Вайкуле

Избит звезда сериала "Универ"

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Андрей Лавров

ФОТО: https://vk.com/id139224988

Российский актер Владимир Лавров рассказал, что накануне к нему в квартиру ворвались двое "накачанных кавказцев", после чего они избили и ограбили его. Об этом пишет Topnews.ru. 

Данную информацию подтвердил источник в правоохранительных органах.

Актер рассказал, что он посещал сайт знакомств, где и познакомился с молодыми людьми, которые через час приехали в его квартиру и стали грабить. 

Лавров рассказал, что его сильно избили и даже душили. 

Медики констатировали у актера многочисленные ушибы по всему телу, преимущественно в районе головы. 

Актер указал, что у него украдено два телефона iPhone, две пары наручных часов, банковские карты, золотые серьги и кулон с ангелом – в общей сумме на полмиллиона рублей (около 6,8 тысяч евро).

По горячим следам было задержано трое злоумышленников. Им грозит срок по статье "Разбой".

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