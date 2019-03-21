Видео: Мужчина в стрингах гулял по Третьяковской галерее

Накануне в Третьяковской галерее произошло ЧП - некий мужчина устроил перформенс и прогулялся по залам музея в в одних лишь стрингах. Об этом сообщает издание Lenta.ru.
Напомним, ранее Из Третьяковки украли картину, неизвестный унес ее прямо во время выставки.
Случай попал на видео очевидцев и опубликован на YouTube-канале Bayan Vine.
На видео мужчина ходит по залам и рассматривает экспозицию. Можно заметить, что он вымазан краской, а на спине какие-то надписи.
Пресс-служба музея рассказала, что инцидент является несанкционированным перформансом.
Она считает, что авторами стали современные художники.
Руководство музея отметило, что угрозы для произведений искусства и посетителей не было. Об этом сообщает ТАСС.
После путешествия обнаженного мужчины в залах галереи появились различные мелкие предметы, так называемые "произведения искусства". Об это м сообщает агенство "Москва".
Правоохранительные органы начали поиск организаторов акции.