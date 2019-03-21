Чт, 21.03.2019
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Видео: Мужчина в стрингах гулял по Третьяковской галерее

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Третьяковская галерея. Иллюстративное фото.

ФОТО: YURI KADOBNOV / AFP

Накануне в Третьяковской галерее произошло ЧП - некий мужчина устроил перформенс и прогулялся по залам музея в в одних лишь стрингах. Об этом сообщает издание Lenta.ru.

Третьяковская галерея

ФОТО: Reuters/ScanPix

Напомним, ранее Из Третьяковки украли картину, неизвестный унес ее прямо во время выставки.

Случай попал на видео очевидцев и опубликован на YouTube-канале Bayan Vine.

На видео мужчина ходит по залам и рассматривает экспозицию. Можно заметить, что он вымазан краской, а на спине какие-то надписи. 

Пресс-служба музея рассказала, что инцидент является несанкционированным перформансом.

Она считает, что авторами стали современные художники.

Руководство музея отметило, что  угрозы для произведений искусства и посетителей не было. Об этом сообщает ТАСС. 

После путешествия обнаженного мужчины в залах галереи появились различные мелкие предметы, так называемые "произведения искусства". Об это м сообщает агенство "Москва".

Правоохранительные органы начали поиск организаторов акции. 

Ранее в Германии ограбили Литовскую национальную оперу.

 

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