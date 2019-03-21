"Кризис искусства": Эрмитаж был закрыт после сообщений о возможной бомбе

В Санкт-Петербурге некоторое время был закрыт Государственный Эрмитаж, после сообщений о минировании. Об этом свидетельствовала запись на странице учреждения в Facebook.
Известно, что 21 марта 2019 года несколько сотрудников Эрмитажа получили по электронной почте сообщения о минировании здания. Работники музея проинформировали Службу музейной безопасности, руководство Государственного Эрмитажа и силовые структуры города.
"Было принято решение об эвакуации людей с территории Основного музейного комплекса и Главного Штаба. На место происшествия были вызваны специалисты силовых структур", - написано в публикации.
Оперативно был проведен осмотр экспозиционных залов и служебных помещений. Подозрительных предметов не было обнаружено.
Государственный Эрмитаж - российский музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства, который располагается в комплексе Зимнего дворца в центре Санкт-Петербурга. Является одним из крупнейших и наиболее значительных художественных и культурно-исторических музеев мира.