Пт, 22.03.2019
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Марат Башаров официально развелся с Елизаветой Шевырковой

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Марат Башаров с женой Елизаветой

ФОТО: https://www.instagram.com/elizavetabasharova/

Российский актер Марат Башаров и Елизавета Шевыркова официально развелись. Об этом сообщает издание StarHit.ru со ссылкой на Мировой суд Бабушкинского района Москвы.

Суд принял решение удовлетворить исковые требования.

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме. На данный момент Башарову направлено соглашение об алиментам. 

Напомним, актер недавно оказался во внимании журналистов из-за слухов о предстоящем разводе с его второй супругой Елизаветой. Марат Башаров убеждал, что это лишь слухи, а у него в семье все хорошо. 

Ранее Елизавета Шевыркова опубликовала на своей Instagram-странице текст, где объяснила, что собирается уйти от звездного мужа. Она подчеркнула, что надеялась, что Башаров сможет измениться, но ее ожидания не оправдались.

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