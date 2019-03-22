Марат Башаров официально развелся с Елизаветой Шевырковой

Российский актер Марат Башаров и Елизавета Шевыркова официально развелись. Об этом сообщает издание StarHit.ru со ссылкой на Мировой суд Бабушкинского района Москвы.
Суд принял решение удовлетворить исковые требования.
Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме. На данный момент Башарову направлено соглашение об алиментам.
Напомним, актер недавно оказался во внимании журналистов из-за слухов о предстоящем разводе с его второй супругой Елизаветой. Марат Башаров убеждал, что это лишь слухи, а у него в семье все хорошо.
Ранее Елизавета Шевыркова опубликовала на своей Instagram-странице текст, где объяснила, что собирается уйти от звездного мужа. Она подчеркнула, что надеялась, что Башаров сможет измениться, но ее ожидания не оправдались.