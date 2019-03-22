Марат Башаров официально развелся с Елизаветой Шевырковой

Суд принял решение удовлетворить исковые требования.

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме. На данный момент Башарову направлено соглашение об алиментам.

Напомним, актер недавно оказался во внимании журналистов из-за слухов о предстоящем разводе с его второй супругой Елизаветой. Марат Башаров убеждал, что это лишь слухи, а у него в семье все хорошо.