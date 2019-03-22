Лолита отреагировала на слухи об ухудшении ее здоровья

СМИ накануне сообщили, что популярной певице Лолите Милявской неожиданно стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону. Она опровергла сообщения о потере сознания после выступления. Об этом пишет Gazeta.ru.
СМИ сообщали, что по окончании выступления, за кулисами певица стала терять сознание. Помощники Лолиты поспешили вызвали медиков, однако худшие опасение впоследствии не подтвердились. Артистку даже не госпитализировали.
Сама певица успокоила поклонников и объяснила, что с ее здоровьем "все отлично". Она не теряла сознание, Лолита также напомнила, что в ноябре 2018 года в Могилеве у нее был гипертонический криз.
"Мы решили, что теперь мы не рискуем, и каждый раз по райдеру у нас скорая помощь находится за кулисами, поскольку членам коллектива по 60, мне - 55, и мы просто следим за здоровьем", - передает слова Лолиты РИА "Новости".
Милявская пояснила, что приехавшая скорая измерила артистам давление и сделала кардиограмму.
"Это делается после каждого концерта — измеряется давление и сердечный ритм членам коллектива, в том числе и мне. Это мера предосторожности, мы просто начали себя любить", - заключила певица