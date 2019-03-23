За свои высказывания Панину может грозить тюрьма

"Если он может оспорить слово "грязная" - ну выгляните в окошко, сейчас как раз растаял снег. Может, конечно, адвокат Сергеев живет на Рублевке и у него чисто, но у меня во дворе сплошная грязь, мусор, отходы. Если страна у нас не гомофобная, ну, значит, наверное, я что-то не вижу", - объяснил актер.