За свои высказывания Панину может грозить тюрьма

Российскому актер Алексею Панину может грозить уголовное преследование после его резонансного высказывания на своей странице в Instagram, где артист назвал Россию "грязная, уголовная и гомофобной страной". Об этом пишет Lenta.ru.
Известно, что заявление на артиста написал адвокат Александр Сергеев.
"Я запустил ракету в Следственный комитет в отношении Панина, 282 УК РФ. Посмотрим, что будет. Поможем Леше не вернуться в Россию", — сказал Сергеев.
282 УК РФ - это статья о действиях приводящих к вражде и унижению человеческого достоинства.
В разговоре с журналистами канала РЕН ТВ Панин пояснил, что Сергеев не знает русского языка, если решил прицепиться к некоторым словам.
"Если он может оспорить слово "грязная" - ну выгляните в окошко, сейчас как раз растаял снег. Может, конечно, адвокат Сергеев живет на Рублевке и у него чисто, но у меня во дворе сплошная грязь, мусор, отходы. Если страна у нас не гомофобная, ну, значит, наверное, я что-то не вижу", - объяснил актер.
Недовольство юриста вызвала публикация Панина в соцсетях, которую он сделал 20 марта, но позже удалил.
Актер отметил, что это он удалял: "Я бы с удовольствием выложил еще раз. Этот пост удалили вчера три раза на одной странице и два раза на другой".