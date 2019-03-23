Сб, 23.03.2019
То, что делает сейчас Юрис Пуце, характеризуется принципом "был бы человек, а статья найдется". Нил Ушаков, мэр Риги

В Европе задержали палача "Исламского государства"

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

В Венгрии задержали сирийца, подозреваемого в связях с террористической группировкой "Исламское государство". 

По информации пресс-службы венгерской Генпрокуратуры, мужчина проводил казни, сообщает korrespondent.ru.

Задержанный мужчина являлся членом ИГ с 2016 года и принимал участие в массовой казни в сирийском городе Хомс. На его счету не менее 20 жертв.

Подозреваемый пытался въехать в Венгрию по поддельным документам, за что и был задержан в аэропорту Будапешта. Его собирались депортировать его в Грецию, где он проживал последнее время, однако спецслужбы сообщили о связях мужчины с террористами.

Напомним, что ранее Дональд Трамп призвал Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников США «забрать назад» и предать суду более 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство», которые были взяты в плен в Сирии.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ