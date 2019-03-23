В Европе задержали палача "Исламского государства"

По информации пресс-службы венгерской Генпрокуратуры, мужчина проводил казни, сообщает korrespondent.ru.

Задержанный мужчина являлся членом ИГ с 2016 года и принимал участие в массовой казни в сирийском городе Хомс. На его счету не менее 20 жертв.

Подозреваемый пытался въехать в Венгрию по поддельным документам, за что и был задержан в аэропорту Будапешта. Его собирались депортировать его в Грецию, где он проживал последнее время, однако спецслужбы сообщили о связях мужчины с террористами.