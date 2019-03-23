В Европе задержали палача "Исламского государства"

В Венгрии задержали сирийца, подозреваемого в связях с террористической группировкой "Исламское государство".
По информации пресс-службы венгерской Генпрокуратуры, мужчина проводил казни, сообщает korrespondent.ru.
Задержанный мужчина являлся членом ИГ с 2016 года и принимал участие в массовой казни в сирийском городе Хомс. На его счету не менее 20 жертв.
Подозреваемый пытался въехать в Венгрию по поддельным документам, за что и был задержан в аэропорту Будапешта. Его собирались депортировать его в Грецию, где он проживал последнее время, однако спецслужбы сообщили о связях мужчины с террористами.
Напомним, что ранее Дональд Трамп призвал Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников США «забрать назад» и предать суду более 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство», которые были взяты в плен в Сирии.