Родители Юлии Началовой прервали молчание и дали интервью Малахову

Об этом сообщается на странице в инстаграме телеканала «России 1».

Как отмечается, запись передачи выйдет вечером 23 марта.

На записи, прикрепленной к посту, видно, как Малахов обнимает маму Началовой, которая не может сдержать слез.

Напомним, что в четверг, 21 марта, в Москве простились с российской певицей и телеведущей Юлией Началовой, которая ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Похоронена артистка на Троекуровском кладбище.

Началова скончалась 16 марта из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце Юлии не выдержало.