Родители Юлии Началовой прервали молчание и дали интервью Малахову

Родители певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в возрасте 38 лет, дали интервью телеведущему Андрею Малахову.
Об этом сообщается на странице в инстаграме телеканала «России 1».
Как отмечается, запись передачи выйдет вечером 23 марта.
На записи, прикрепленной к посту, видно, как Малахов обнимает маму Началовой, которая не может сдержать слез.
Напомним, что в четверг, 21 марта, в Москве простились с российской певицей и телеведущей Юлией Началовой, которая ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Похоронена артистка на Троекуровском кладбище.
Началова скончалась 16 марта из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце Юлии не выдержало.
От второго брака у Началовой осталась дочь Вера. По информации СМИ, девочка останется жить с отцом.